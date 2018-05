Spandau-Manager Röhle: "Alles ist völlig offen"

Berlin. Die 97. Deutsche Wasserball-Meisterschaft steht vor der spannendsten Entscheidung seit Jahren. Nach vier Spielen steht es zwischen Rekordchampion Spandau 04 und Herausforderer Waspo Hannover 2:2. Im fünften und entscheidenden Match am Samstag (18 Uhr) hat Hannover als Hauptrunden-Erster Heimrecht.

Ob dies ein Vorteil ist, scheint fraglich, denn in den bislang acht Duellen der Saison gewannen beide Seiten nur jeweils einmal zu Hause. Spandau gelang das am Mittwoch im vierten Final-Spiel, als die Gastgeber mit dem 8:6 (5:3) in Schöneberg den Ausgleich in der Serie schafften. Bisher gelang es noch keinem Team, einen 0:2-Rückstand wettzumachen, seitdem der Meister im Best of Five ermittelt wird.

"Mental ist das vielleicht ein Vorteil für uns, weil wir nach schwachem Anfang jetzt den Schlüssel gefunden haben, wie wir den starken Individualisten bei Waspo beikommen können", sagte Manager Peter Röhle, der am Mittwoch anstelle des rotgesperrten Trainers Petar Kovacevic, der am Samstag in Hannover an den Beckenrand zurückkehrt, das Team coachte. "Aber vor dem Kracher am Samstag werden die Karten neu gemischt, alles ist völlig offen", meinte Röhle.

Eine starke Defensive mit dem überragenden Keeper Laszlo Baksa und eine variabler Offensiv-Abteilung: Das waren zuletzt die Trümpfe des Rekordmeisters. "Ich glaube, wir sind schwerer ausrechenbar als Waspo, weil ein halbes Dutzend Spieler den entscheidenden Part übernehmen können", sagte Kapitän Marko Stamm, der am Mittwoch mit dem 8:6 drei Minuten vor Ende die Entscheidung besorgte.

( dpa )