Rugby Heidelberger Klubs kämpfen in Berlin um Rugby-Titel

Berlin. Maximal 100 Meter lang darf ein Rugbyfeld sein. Viel weiter liegen auch die beiden Vereine nicht auseinander, die sich Sonnabend (17 Uhr, Stadion Buschallee) in Berlin um den deutschen Meistertitel streiten: die RG Heidelberg und der Heidelberger RK, der den Pokal 2017 gewonnen hat. Beide Klubs sind sogar in derselben Straße beheimatet, am Harbigweg. Mehr Lokalderby geht nicht.

"Das zeigt, dass das beste Rugby in Deutschland im Süden gespielt wird", sagt Lutz Joachim, Teammanager von RK 03 Berlin. Der Verein aus Weißensee wurde vom Deutschen Rugby-Verband erneut mit der Ausrichtung des Bundesligafinales beauftragt. "Eine große Ehre. Im vergangenen Jahr haben wir nur positive Rückmeldungen bekommen", sagt Joachim. 2017 waren auch ohne Berliner Beteiligung knapp 1500 Zuschauer gekommen – ein Spitzenwert, der beim Rugby hierzulande nur bei Länderspielen übertroffen wird.

Im Vorjahr war RK 03 in der Vorschlussrunde an Pforzheim gescheitert. In dieser Saison hatte der Klub früh alle Chancen auf ein Endspiel im eigenen Stadion verspielt, auch wenn er dank eines starken Endspurts auf Platz drei der Nordstaffel landete. Damit war RK 03 erneut der beste Berliner Verein vor dem Berliner Rugby-Club (4.) und Aufsteiger Berlin Grizzlies (7.).

Der HRK ist im Finale der Favorit. Der Titelverteidiger profitiert von der Unterstützung des Milliardärs Hans-Peter Wild, er pumpt seit Jahren viel Geld in den Verein. "Bei den Summen, die da fließen, ist es für kleinere Klubs wie uns schwer mitzuhalten Das sind fast schon Profibedingungen", sagt Lutz Joachim. Das Finale ist für die Berliner also auch in dieser Hinsicht ein Anschauungsunterricht.