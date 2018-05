Spandau unter Druck aber mit großen Hoffnungen

Berlin. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 geht zwar am Mittwoch in der Schwimmhalle Schöneberg (19.30 Uhr) mit einem 1:2-Rückstand aber großen Hoffnungen ins vierte Finalspiel der Serie gegen Waspo 98 Hannover. Die Berliner zeigten sich nach den beiden Auftakt-Niederlagen beim 9:4 am Sonntag stark verbessert, aber die Bilanz spricht gegen sie.

"Die Höhe des Sieges ist unwichtig, es bleibt nur ein Erfolg und drei sind nötig, um Meister zu werden. Aber die Art und Weise hat hoffentlich mentale Spuren hinterlassen. Wir wollen den Ausgleich", sagt der Spandauer Manager Peter Röhle.

Auch mit erstarkter Psyche bleibt indes die schwierige Ausgangslage für Spandau: Die Wasserfreunde müssen für den 37. Titel seit 1979 zunächst ausgleichen, um dann in einem fünften Match am kommenden Samstag (18 Uhr) in Hannover noch die Titelverteidigung angehen zu können. In dieser Saison, in der es in den Duellen beider Teams 5:2 für Waspo steht, haben die Berliner noch kein Heimspiel gegen den Rivalen gewonnen.

