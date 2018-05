Mit Tränen und Töchterchen - Fürste beendet Karriere

Doppel-Olympiasieger, Welthockeyspieler - nach mehr als einem Jahrzehnt stellt Moritz Fürste den Hockeyschläger in die Ecke.

Hamburg. Für Töchterchen Lotta fühlten sich Papas Arme stark wie immer an, aber auf der gemeinsamen Ehrenrunde wurden Moritz Fürste fast die Knie weich, Tränen standen in seinen Augen. "Dabei wollte ich gar nicht so viel über mein letztes Spiel hier nachdenken", sagte der Hockey-Olympiasieger nach dem letzten Heimspiel seiner glanzvollen Karriere und musste mehrmals schlucken.

Dass der ehemalige Welthockeyspieler seine letzte Partie vor eigenem Publikum trotz zweier Eckentore im Trikot des Uhlenhorster HC gegen den Düsseldorfer HC (3:4) verlor - geschenkt. Denn der Hamburger ist nach mehr als einem Jahrzehnt in der Weltklasse längst zum Gesicht des deutschen Hockeys avanciert. Auch weil der 33-Jährige stets ein vielseitig interessierter Vorzeigeathlet war, mit hohem Ansehen auch außerhalb der familiär geprägten Hockeygemeinschaft.

Fürste ist Unternehmer

Der bekennende Hanseat war und ist auch abseits des Kunstrasens derart engagiert, dass sein sportlicher Erfolgsweg umso mehr erstaunte. Fürste ist Vater von zwei Töchtern, leitet eine Sportmarketing-Agentur, betreibt einen Podcast ("MoSports"), setzt sich für den Verein Athleten Deutschland ein und veröffentlichte im Februar ein Buch - mit dem treffenden Titel "Nebenbei Weltklasse".

Ungeachtet all dieser Aktivitäten hat es zu 294 Länderspielen mit 145 Toren gereicht. Vielleicht auch, weil die Fokussierung auf das Hockey erst spät einsetzte. Lange schwang "Mo" auch den Tennisschläger, phasenweise sogar als Doppelpartner von Daviscupspieler Mischa Zverev.

"Mir hat es auf meinem Weg geholfen, dass nicht schon ganz früh dieses Knechten, der extra Meter im Vordergrund stand. Dafür hätte ich mit 15 oder 16 Jahren noch gar keinen Kopf gehabt", sagte Fürste kürzlich im Deutschlandfunk-Sportgespräch.

Als es zu Hause vor fast 20 Jahren noch um die Frage Hockey oder Tennis ging, fehlte ihm bereits sein wichtigster sportlicher Ratgeber. Vater Peter Fürste kam im September 1994 beim Untergang des Fährschiffs Estonia mit nur 37 Jahren ums Leben.

Verglichen damit ist das Ende der sportlichen Laufbahn wahrlich eine Petitesse, Fürste erlebt sich seit diesem schockierenden Moment selbst als relativ abgestumpft. "Wenn man mit neun Jahren seinen Vater verliert, hat man so mit das Schlimmste, was es geben kann, schon erlebt", sagte er dem Hamburger Abendblatt in seinem einzigen Interview zu dieser Tragödie.

( sid )