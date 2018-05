Spandau unter Sieg-Zwang im Finale

Die Wasserfreunde verloren auch das zweite Finale gegen Hannover. Am Sonntag muss ein Erfolg her.

Hannover. Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat auch das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft verloren. Die Berliner unterlagen am Samstag bei Waspo 98 mit 7:11 (2:2,1:4,0:3,4:2). Durch den 0:2-Rückstand in der Playoff-Serie Best of Five droht dem Titelverteidiger am Sonntag (12 Uhr) das Ende der Meisterschafts-Hoffnungen. Hannover kann in eigener Halle mit dem dritten Erfolg erstmals seit 1993 wieder deutscher Champion werden.

Spandau begann konzentriert und defensivstark. In der harten und emotionalen Partie gab es zunächst serienweise Strafzeiten. Die 2:0-Führung der Spandauer durch Lukas Gielen und Stefan Pjesivac glich Waspo noch im ersten Viertel aus. Im zweiten Abschnitt ging der Gastgeber erstmals in Führung, bekam die Partie mehr und mehr in Griff und ging mit 6:3 in die Pause.

Im dritten Viertel baute Waspo den Vorsprung auf das vorentscheidende 9:3 aus. Bei den Berlinern konnten Leistungsträger wie Marko Stamm, Nikola Dedovic oder Marin Restovic keine Akzente setzen. «Wir werden am Sonntag noch mal alles probieren, um die Serie noch mal nach Berlin zu bringen. Wir haben uns noch nicht aufgegeben, das wird man erleben», kündigte Kapitän Stamm an.

