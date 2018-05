Transfer-Blog: Nürnberg holt Mathenia

Die Bundesliga-Saison ist vorbei. Doch in der Sommerpause geht die Arbeit für die Manager der Klubs erst richtig los. Die Mannschaft für de kommende Saison muss zusammengestellt werden. Bis zum 31. August um 18 Uhr ist in der Bundesliga das Transfer-Fenster geöffnet. Die Transfers im Ticker.

+++Sonnabend, 26. Mai 12.56 Uhr +++ Nürnberg holt Mathenia

Der 1. FC Nürnberg hat nach dem Aufstieg für neue Konkurrenz auf seiner Torhüterposition gesorgt. Christian Mathenia (26) kommt von Absteiger Hamburger SV und soll sich in der Saisonvorbereitung ein Duell mit dem bisherigen Stammkeeper Fabian Bredlow (23) liefern. "Wir freuen uns, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat", sagte Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann: "Mit seiner Vita und seinem Alter passt Christian Mathenia perfekt in unser Profil. Er ist noch entwicklungsfähig, bringt aber trotzdem schon einiges an Erfahrung mit."

Mathenia bestritt bislang 71 Bundesligaspiele für den HSV und zuvor für Darmstadt 98. In der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit verlor Mathenia in Hamburg seinen Platz in der Startelf an Julian Pollersbeck.

Foto: pa

+++Sonnabend, 26. Mai 10.01 Uhr +++ Lasogga geht von HSV-Rückkehr aus

Fußball-Profi Pierre-Michel Lasogga geht nach seiner Ausleihe in der vergangenen Saison von einer Rückkehr zum Hamburger SV zur neuen Spielzeit aus. "Ich bin Spieler des HSV, habe noch ein Jahr Vertrag. Daher gehe ich aktuell davon aus, beim Trainingsstart in Hamburg zu sein" sagte der 26-jährige Stürmer der Bild. Lasogga war vom Hamburger SV im August 2017 aussortiert und an den englischen Zweitligisten Leeds United ausgeliehen worden.

Er würde nun gerne mithelfen, mit dem erstmals in die 2. Bundesliga abgestürzten Hamburger SV den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. "Der HSV gehört nicht in die 2. Liga, das weiß jeder. Ich wünsche mir, dass dieser riesige Verein den direkten Wiederaufstieg schafft", sagte Lasogga. "Wenn ich mit Toren helfen kann - gerne!"

Foto: pa

+++ Freitag, 25. Mai 17.40 Uhr +++ Harnik kehrt nach Bremen zurück

Stürmer Martin Harnik wechselt von Hannover 96 zum Ligarivalen Werder Bremen. Der 30-Jährige absolvierte am Freitag in der Hansestadt den obligatorischen Medizincheck. "Wir sind sehr froh, dass wir Martin zu Werder Bremen zurückholen konnten. Er ist ein Spieler, der uns sportlich sofort verstärkt und zugleich kaum Eingewöhnungszeit braucht, da er die Strukturen des Vereins und das Umfeld bestens kennt", sagte Werders Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann.

Harnik hatte bereits von 2006 bis 2009 bei den Grün-Weißen unter Vertrag gestanden. Der ehemalige österreichische Nationalspieler ist nach dem Japaner Yuya Osako und Mittelfeldspieler Kevin Möhwald der dritte Neuzugang beim SV Werder.

"Für mich schließt sich mit dem Wechsel ein Kreis. Hier in Bremen bin ich Profi geworden, und nun kehre ich fast zehn Jahre später wieder zurück. In der Zeit habe ich den Kontakt nie verloren und den Weg des Vereins immer verfolgt", sagte Harnik.

Foto: pa

+++ Freitag, 25. Mai 16.03 Uhr +++ Beckenbauer traut Kovac Erfolg bei Bayern zu

Franz Beckenbauer traut Niko Kovac eine erfolgreiche Zeit als Trainer von Rekordmeister Bayern München zu. "Ich glaube, er hat die Erfahrung, er war ja selbst ein großartiger Spieler, ein Weltklasse-Spieler, er kennt sich aus im Fußball. Er spricht die Sprache der Spieler, was ja auch wichtig ist. Ich hoffe, dass die Spieler ihn akzeptieren und dann wird das, glaube ich, eine erfolgreiche Saison werden", sagte der frühere Präsident der Münchner in einem Exklusiv-Interview mit Sky Sport News HD: "Niko hat jetzt schon einige Erfahrung hinter sich. Auch mit der kroatischen Nationalmannschaft und jetzt mit Eintracht Frankfurt, die er sehr gut betreut und trainiert hat - mit dem Highlight Pokalsieger gegen den FC Bayern." Kovac hat am vergangenen Samstag mit Eintracht Frankfurt seinen zukünftigen Arbeitgeber im DFB-Pokal-Endspiel in Berlin mit 3:1 besiegt. "Der Pokal gehört ihm", so Beckenbauer.

+++ Freitag, 25. Mai 13.06 Uhr +++ Arminia Bielefeld holt Nils Seufert

Arminia Bielefeld hat Mittelfeldspieler Nils Seufert für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt laut Vereinsmitteilung vom Freitag ablösefrei von Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern nach Bielefeld. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

Nach dem Schweizer Cédric Brunner vom FC Zürich, Jóan Símun Edmundsson vom dänischen Erstligisten Odense BK und Prince Osei Owusu von 1899 Hoffenheim II ist Seufert der vierte Zugang im Team von Arminia-Trainer Jeff Saibene.

Foto: pa

+++ Freitag, 25. Mai 12.56 Uhr +++ Geschäftsführer Mintzlaff verlängert bei RB

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bleibt langfristig bei Bundesligist RB Leipzig. Beide Parteien verlängerten den Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2023. Der 42-Jährige ist seit zweieinhalb Jahren Geschäftsführer der RasenBallsport Leipzig GmbH und darüber hinaus auch Vorstandschef des eingetragenen Vereins.

"Wir haben hier mit unserem noch so jungen Klub, unseren großartigen Fans sowie einer unglaublich fußball- und sportbegeisterten Stadt tolle Voraussetzungen, uns weiter nachhaltig zu entwickeln und unsere bisherigen Erfolge zu bestätigen – und möglichst auch auszubauen", wurde Mintzlaff in einer Pressemitteilung zitiert. RB Leipzig habe aus seiner Sicht alle Voraussetzungen, "um perspektivisch ein echter Top-Klub zu werden".

Foto: pa

+++ Freitag, 25. Mai 12.40 Uhr +++ Siadas erhält Profivertrag

Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat Nachwuchsspieler Georgios Siadas langfristig gebunden. Wie der Fußball-Erstligist am Freitag vermeldete, unterschrieb der 18 Jahre alte Linksverteidiger einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2021. Siadas war im Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden, in der abgelaufenen Saison kam er wegen einer Verletzung nur zu fünf Einsätzen.

"Auch wenn Georgios Siadas in der vergangenen Spielzeit vom Verletzungspech verfolgt war, sehen wir großes Potenzial in ihm", sagte Trainer Friedhelm Funkel: "Wir werden ihn in den kommenden Jahren an den Profifußball heranführen und sind uns sicher, dass er sein großes Talent bei uns entfalten kann."

Foto: pa

+++ Freitag, 25. Mai 12.22 Uhr +++ Verträge für Talente Schmeling und Brendieck

Zweitligist MSV Duisburg hat zwei Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit Profiverträgen ausgestattet. Wie die Meidericher am Freitag mitteilten, gehören ab der kommenden Saison Migel-Max Schmeling und Jonas Brendieck zum Kader der Zebras. Abwehrspieler Schmeling und Torwart Brendieck (beide 18) bilden mit Ahmet Engin und Lukas Daschner die vier "Local Player", die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgeschrieben sind.

"Der MSV stand immer und steht weiterhin für eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Daher freue ich mich sehr, dass wir jetzt mit Migel-Max und Jonas wieder zwei sehr hoffnungsvolle Talente in unseren Profikader integrieren", sagte MSV-Trainer Ilija Grujew.

+++ Freitag, 25. Mai 11.38 Uhr +++ Höhn verlängert bis 2020

Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Fußball-Profi Immanuel Höhn bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Dies teilte der Zweitligist am Freitag mit. Der 26 Jahre alte Defensivspieler und gebürtige Mainzer war 2016 vom SC Freiburg zu den Hessen gekommen. «Immanuel hat in der abgelaufenen Saison gezeigt, dass er ein Spieler ist, auf den wir uns immer zu einhundert Prozent verlassen können», sagte 98-Trainer Dirk Schuster. In der vergangenen Spielzeit kam Höhn in 19 Begegnungen zum Einsatz.

Foto: pa

+++ Donnerstag, 24. Mai 14.50 Uhr +++ Costa-Transfer zu Juventus fix

Der bislang ausgeliehene brasilianische Nationalspieler Douglas Costa wechselt endgültig von Bayern München zu Juventus Turin. Juves Geschäftsführer Giuseppe Marotta bestätigte am Donnerstag, was Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bereits im November angekündigt hatte. Turin bezahlt 46 Millionen Euro, was den Brasiliener zum Rekordverkauf des FC Bayern macht.

Der 27-jährige Costa war im Sommer 2015 von Schachtjor Donezk für 30 Millionen Euro nach München gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben hatte. Im Juli 2017 wechselte Costa dann auf zunächst auf Leihbasis nach Italien.

Marotta bekräftigte zudem das Interesse an Nationalspieler Emre Can, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht. Innerhalb der nächsten zehn Tage solle eine Entscheidung fallen.

Foto: pa

+++ Donnerstag, 24. Mai 17.39 Uhr +++ Hoffenheim holt niederländischen Nationalspieler Brenet

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den niederländischen Nationalspieler Joshua Brenet verpflichtet. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger vom PSV Eindhoven erhält nach Club-Angaben vom Donnerstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Brenet ist nach Leonardo Bittencourt (1. FC Köln) und Ishak Belfodil (Standard Lüttich) der dritte Neuzugang des Champions-League-Teilnehmers für die neue Saison.

Der zweimalige Nationalspieler Brenet kommt auf 27 Einsätze in der Champions- und in der Europa League. "Hier kann ich mich in einer jungen, offensiven Mannschaft und unter der Anleitung eines außergewöhnlichen Trainers auf allerhöchstem Niveau weiterentwickeln", äußerte sich Brenet in der Pressemitteilung.

Foto: pa

+++ Donnerstag, 24. Mai 15.31 Uhr +++ Holtby bleibt beim Hamburger SV

Absteiger Hamburger SV kann auch in der nächsten Spielzeit auf Mittelfeldspieler Lewis Holtby setzen. Der 27-Jährige verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag bei den Hanseaten um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2019. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur muss Holtby aber deutliche Gehaltseinbußen von mehr als 50 Prozent hinnehmen. Zuletzt soll der Ex-Nationalspieler 3 bis 3,5 Millionen Euro im Jahr verdient haben.

"Für mich war schnell klar, dass ich bleiben möchte. Die vergangenen Wochen waren hart, aber wir sind mit den Fans zu einer Einheit zusammengewachsen", sagte Holtby. HSV-Kaderplaner Johannes Spors ergänzte: "Das ist ein tolles Statement von Lewis, der sich dem HSV sehr verbunden fühlt." Nach der Verpflichtung von Christian Titz als Cheftrainer hatte Holtby zu alter Leistungsstärke zurückgefunden und war mit sechs Treffern erfolgreichster HSV-Torschütze.

Vor der offiziellen Mitteilung über die Vertragsverlängerung hatte der HSV ein Video auf Twitter verbreitet, in dem Holtby im Volksparkstadion das HSV-Maskottchen Hermann umarmt. Anschließend machten sich beide auf den Weg zur Nordtribüne.

Foto: pa

+++ Donnerstag, 24. Mai 14.58 Uhr +++ Paderborn holt Pfeiffer von Stuttgarter Kickers

Aufsteiger SC Paderborn feilt nach dem Aufstieg weiter an seinem Kader für die kommende Saison in der 2. Bundesliga. Wie die Ostwestfalen am Donnerstag mitteilten, wechselt Luca Pfeiffer vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers an die Pader. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

"Luca ist ein talentierter Stürmer, der trotz seiner Körpergröße über sehr gute technische Fähigkeiten verfügt", sagt Paderborns Geschäftsführer Sport, Markus Krösche.

+++ Donnerstag, 24. Mai 14.56 Uhr +++ Magdeburg verpflichtet sechs Spieler

Aufsteiger 1. FC Magdeburg rüstet sich für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am Donnerstag gab der Verein die Verpflichtung von sechs Spielern bekannt. Marius Bülter (kommt vom SV Rödinghausen), Rico Preißinger (VfR Aalen), Manfred Osei Kwado, Joel Abu Hanna (beide 1. FC Kaiserslautern), Jasmin Fejzic (Eintracht Braunschweig) und Tobias Müller (Hallescher FC) erhalten jeweils einen Zweijahresvertrag.

Stürmer Bülter erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Tore in 30 Spielen für den Regionalligisten Rödinghausen. Offensivspieler Kwado kam auf 16 Einsätze für den 1. FC Kaiserslautern, Abwehrmann Abu Hanna absolvierte elf Spiele. Mittelfeldspieler Preißinger kam für Drittligist Aalen 33 Mal zum Einsatz und schoss vier Tore.

Torwart Jasmin Feizic vom Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig bestritt alle 34 Spiele für die Niedersachsen. Der Bosnier tritt die Nachfolge von Stammtorwart Jan Glinker an, der die Magdeburger in Richtung Nordhausen verlässt.

Komplettiert wird das Sextett durch Abwehrspieler Müller, der beim Drittligisten Halleschen FC in der abgelaufenen Saison 26 Spiele absolvierte. Die Transferplanungen beim 1. FC Magdeburg sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Wie der Verein erklärte, werden voraussichtlich drei weitere Spieler unter Vertrag genommen.

+++ Donnerstag 24. Mai 14.26 Uhr +++ Abouchabaka erhält in Leipzig Profivertrag

Offensivtalent Elias Abouchabaka hat bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen Profivertrag bis 2020 erhalten. Das bestätigte der Verein. Der 18-Jährige war im Sommer 2015 nach Leipzig gewechselt und spielte zunächst in der U17.

Im vergangenen Jahr verstärkte der gebürtige Berliner die U19. In der A-Junioren Bundesliga bestritt der Linksfuß 23 Partien und kam fünfmal in der Youth League zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Nachwuchsspieler in der letzten Saison acht Treffer und 17 Assists.

Zudem soll RB Leipzig vor der Verpflichtung des französischen Defensivspielers Nordi Mukiele stehen. Der Rechtsverteidiger von HSC Montpellier soll nach Informationen des Fachmagazins Kicker rund 16 Millionen Euro Ablöse kosten.

Foto: pa

+++ Donnerstag, 24. Mai 11.26 Uhr +++ Freiburg holt Waldschmidt

Der SC Freiburg rüstet für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga weiter auf - und bedient sich erneut bei einem Absteiger. Vom Hamburger SV kommt Offensivspieler Luca Waldschmidt (22) in den Breisgau. Über die Vertragsinhalte machte der Verein wie üblich keine Angaben.

"Luca ist ein offensiver Spieler mit einem guten Gefühl für den Raum. Er kann aus unterschiedlichen Positionen torgefährlich werden und passt somit gut in die Freiburger Tradition", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 17.15 Uhr +++ Heintz verlässt Köln

Abwehrspieler Dominique Heintz verlässt Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und wechselt überraschend zum SC Freiburg. Die Breisgauer bestätigten am Mittwoch die Verpflichtung des 24 Jahre alten Innenverteidigers zur kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. "Ich habe gegen Freiburg zuletzt sehr emotionale Vergleiche erlebt und war beeindruckt von der Art und Weise, wie hier gespielt und gearbeitet wird", begründete Heintz seinen Wechsel zum SC. An dem Linksfuß, der in seinem bis 2021 laufenden Vertrag in Köln eine Ausstiegsklausel hatte, sollen zuletzt mehrere Bundesligisten interessiert gewesen sein.

Wie lange sein Kontrakt in Freiburg läuft, teilte der Club wie gewohnt nicht mit. Laut übereinstimmenden Medienberichten bezahlt der SC drei Millionen Euro für den Abwehrspieler. "Neben seinen Qualitäten in der Defensive wird er im Spielaufbau unserer Mannschaft guttun", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier.

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 16.51 Uhr +++ HSV verstärkt sich mit Lauterer Moritz

Mittelfeldspieler Christoph Moritz ist der dritte Neuzugang von Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern an die Elbe und erhält einen Zweijahresvertrag bis 2020. Zuvor hatte der HSV David Bates und Manuel Wintzheimer verpflichtet.

"Christoph Moritz ist ein Fußballer mit hohem technischen Niveau und einer herausragenden Mentalität, der zudem über reichlich Erst- und Zweitliga-Erfahrung verfügt. Er wird eine echte Verstärkung für uns sein", kommentierte HSV-Kaderplaner Johannes Spors. Der Ex-Schalker und -Mainzer Moritz meinte: "Vor uns liegt eine schwere Aufgabe, aber ich freue mich auf diese Herausforderung und werde meine Erfahrung auf und neben dem Platz bestmöglich einbringen, damit wir unsere Ziele erreichen."

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 16.10 Uhr +++ Mainz verpflichtet Lauterer Mwene

Bundesligist FSV Mainz 05 verstärkt sich mit Phillipp Mwene vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger wechselt ablösefrei von den Roten Teufeln zu den Rheinhessen.

Der gebürtige Wiener mit kenianischen Wurzeln erhält in Mainz einen Dreijahresvertrag bis 2021. "Phillipp Mwene ist ein fußballerisch sehr veranlagter, laufstarker und flexibler Außenbahnspieler, der sich in seiner Karriere konstant zu einem Leistungsträger in der 2. Bundesliga entwickelt hat", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder.

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 15.49 Uhr +++ FC St. Pauli holt Regensburger Knoll

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Innenverteidiger Marvin Knoll vom Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb nach Angaben der Hamburger vom Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Knoll ist der erste neue Spieler der Hanseaten für die kommende Saison. "Marvin ist ein gefährlicher Freistoßschütze, der neben Torgefahr zudem noch Zweikampfstärke und Führungsqualitäten mitbringt", sagte Sportchef Uwe Stöver.

Knoll spielte drei Jahre in Regensburg. In dieser Zeit gelangen ihm mit dem Club die Aufstiege von der Regionalliga Bayern bis in die 2. Bundesliga.

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 15.38 Uhr +++ Club verpflichtet U19-Nationalspieler Goden

Der 1. FC Nürnberg hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga seinen zweiten Neuzugang verpflichtet - erneut einen jungen Spieler mit Perspektive. Vom 1. FC Köln holte der Club ablösefrei den 19 Jahre alten U19-Nationalspieler Kevin Goden. Über die Vertragsdauer machten die Franken wie üblich keine Angaben.

Goden feierte im vergangenen Dezember sein Profidebüt. In Nürnberg soll er als Alternative für die rechte Außenbahn langsam an die Bundesliga-Mannschaft herangeführt werden. "Wir sehen viel Talent in ihm und hoffen darauf, dass ihm hier seine nächsten Schritte in der Entwicklung gelingen werden", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann.

Zuvor hatten die Nürnberger bereits Törles Knöll vom Hamburger SV für die neue Saison unter Vertrag genommen.

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 14.39 Uhr +++ Bielefeld verlängert Vertrag mit Stephan Salger

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Stephan Salger um ein weiteres Jahr verlängert. Der 28-Jährige ist seit 2012 für die Ostwestfalen aktiv. "Wir haben in der vergangenen Saison als Mannschaft eine kontinuierlich gute Entwicklung vollzogen. Ich werde auch in der Zukunft meinen Teil dazu beitragen, um diese Entwicklung fortzusetzen", erklärte Salger in einer Clubmitteilung vom Mittwoch.

+++ Mittwoch, 23. Mai 12.28 Uhr +++ Hannover leiht Japaner Takuma Asano

Hannover 96 hat den Japaner Takuma Asano vom FC Arsenal ausgeliehen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch für ein Jahr zu den Niedersachsen. Der japanische Nationalspieler, der im vorläufigen WM-Kader der Asiaten steht, war in den vergangenen beiden Jahren an den VfB Stuttgart ausgeliehen. "Takuma ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler. Er bringt viel Tempo und Handlungsschnelligkeit auf den Platz – gleichzeitig zeichnet ihn eine starke Mentalität aus", sagte 96-Coach André Breitenreiter. Asano ist nach Torwart Leo Weinkauf von Bayern München II der zweite Neuzugang bei 96.

Foto: pa

+++ Mittwoch, 23. Mai 11.41 Uhr +++ Hradecky wechselt nach Leverkusen

Torwart Lukas Hradecky hat den neuen DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt wie erwartet verlassen und seinen Wechsel zum Bundesliga-Rivalen Bayer Leverkusen perfekt gemacht. Der finnische Nationaltorhüter wechselt nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei nach Leverkusen und unterschrieb dort nach Angaben des Vereins einen bis 2023 geltenden Kontrakt.

Der 28 Jahre alte Hradecky bezeichnete den Wechsel am Mittwoch als "wichtigen Schritt in meiner Karriere. Bayer 04 ist ein Aushängeschild der Bundesliga, die Mannschaft spielt schönen, offensiven Fußball und ist Stammgast im Europapokal»"

Mit der Eintracht hatte er sich zuvor über ein Jahr lang nicht auf eine Verlängerung seines Vertrages einigen können. Sein Nachfolger in Frankfurt steht bereits fest und wird der dänische Nationaltorwart Frederik Rönnow von Bröndby IF sein. Hradecky bestritt in drei Jahren 101 Bundesliga-Spiele für die Eintracht und gewann mit dem Verein am vergangenen Samstag zum Abschluss den DFB-Pokal.

Foto: pa

