Spangenberg findet in Berlin sein sportliches Glück

Berlin. Die anderen Jungs in seinem Alter wollten Polizist oder Feuerwehrmann werden. Dennis Spangenberg jedoch träumte von einer Karriere als Trabrennfahrer. Schon in der Grundschulzeit saß er erstmals im Sulky, zunächst noch als Beifahrer auf dem Schoß seines Vaters. Mit zehn Jahren hielt er die Zügel dann zum ersten Mal selbst in der Hand. "Ich wollte nie etwas anderes machen", sagt er.

Doch aller Anfang war schwer. In den ersten Jahren als Berufsfahrer bekam der in Emmerich am Rhein aufgewachsene Spangenberg nur selten die Gelegenheit, sich wirklich zu bewähren – die meisten Trainer setzten lieber auf bewährte Kräfte. Meist durfte er deshalb nur die schwächeren Pferde fahren.

Gute Zusammenarbeit mit Tietz

Das änderte sich erst, als Spangenberg 2011 nach Berlin zog und sich dem Stall von Thorsten Tietz anschloss. Zwar ist dieser neben seiner Tätigkeit als Trainer selbst ein exzellenter Fahrer, doch er vertraute von Anfang an auf die Fähigkeiten seines jungen Zöglings. "Er hat mir immer gute Pferde gegeben", erinnert sich Dennis Spangenberg. Tietz und er würden sich gut ergänzen, sagt der 35-Jährige: "Er ist ein echter Motivator und damit der ideale Mann für Pferde, die man erst wachrütteln muss", sagt Spangenberg. "Ich habe dagegen eher ein Händchen für etwas unsichere Pferde. Ich strahle da einfach eine gewisse Ruhe aus."

Die gute Zusammenarbeit gipfelte im vergangenen Jahr in einem zweiten Platz für Spangenberg im bundesweiten Fahrer-Championat. 70 Siege gelangen ihm 2017. Lediglich Michael Nimczyk (178 Siege), der zum fünften Mal hintereinander die Fahrerwertung gewinnen konnte, war noch häufiger im Winner-Circle zu sehen. Nimczyk absolvierte allerdings auch fast doppelt so viele Rennen wie Spangenberg, der prozentual gesehen somit ähnlich erfolgreich war wie der Champion. "Es war das schönste Jahr meiner Karriere", sagt Spangenberg über die vergangene Saison. Einen Großteil seiner Erfolge fuhr der gebürtige Niederrheiner dabei auf den beiden Berliner Bahnen in Mariendorf und Karlshorst ein, weshalb er dort einer der Publikumslieblinge ist.

Auch am Sonntag beim Adbell-Toddington-Rennen (14 Uhr, Trabrennbahn Mariendorf) werden ihm wieder viele Zuschauer die Daumen drücken, wenngleich Spangenberg im Stutenlauf der traditionellen Derby-Vorprüfung mit Noelani nur als Außenseiter an den Start geht. "Sie muss noch viel lernen", sagt er selbst über die dreijährige Stute. Überhaupt läuft es für ihn in dieser Saison noch nicht wirklich rund. Zwar konnte Spangenberg im Frühjahr während eines sechswöchigen Aufenthalts in Schweden von 25 Rennen sieben gewinnen, was angesichts des hohen Niveaus im schwedischen Trabrennsport eine beachtliche Quote war. Insgesamt stehen für ihn aber erst zwölf Siege zu Buche. Zuletzt waren die Pferde aus dem Rennstall von Thorsten Tietz krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, ganz vorn mitzumischen.

Zwei Rennen sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert

Dennis Spangenberg bleibt dennoch gelassen. "Bis zum Traber-Derby ist noch viel Zeit. Mit uns wird in dieser Saison noch zu rechnen sein", meint er. Beim Adbell-Toddington-Rennen sind aber vorerst andere in der Favoritenrolle: Bei den Stuten vor allem Isabella Boshoeve (Dion Tesselaar) sowie Laura Vici (Michael Nimczyk); bei den Hengsten und Wallachen Ids Boko mit Fahrer Robin Bakker. Erst seit 2016 wird das Adbell-Toddington-Rennen in zwei nach Pferdegeschlecht getrennten Läufen ausgetragen, die mit jeweils 20.000 Euro Preisgeld dotiert sind. Im vergangenen Jahr hatte der Däne Christian Lindhardt beide Rennen für sich entscheiden können.