Golf ist eben doch moderner

Berlin. Der erste Trainingspartner von Valentina Ebersbach war ein Hirsch. Eine kleine Spielzeugfigur, die sie anstelle eines Golfballs verwendete, als sie als kleines Mädchen ihre ersten Schlagübungen machte. Immer und immer wieder hatte sie mit dem Golfschläger auf den Hirsch eingedroschen, bis irgendwann ein Teil des Geweihs einfach abbrach. "Danach haben meine Eltern erst einmal mit mir geschimpft", erinnert sich Ebersbach zurück.

Ihre Eltern hatte ihr eigentlich nur einen Schläger aus Plastik geben wollen, doch weil sie so lange bettelte, bekam sie schließlich einen richtigen Eisenschläger. "Meine Mutter hatte zu Beginn ziemliche Angst, dass ich mir damit die Zähne ausschlage", so die Zehlendorferin. Doch die Sorge war unbegründet. Schnell zeigte sich, dass Ebersbach Talent besitzt. Wenn sie mit ihrer Mutter das Kindertraining beobachtete, für das sie anfangs noch zu jung war, um selbst daran teilzunehmen, dann fiel es ihr nicht schwer, die Übungen bald darauf selbst auszuführen. "Ich bin schon immer jemand gewesen, der sich eine Sache nur kurz anschauen muss und sie dann relativ schnell umsetzen kann", sagt sie. Bereits mit sieben Jahren erlangte sie die Platzreife beim Berliner Golf Club Gatow. Ebersbach war die Erste, der das schon in diesem jungen Alter gelungen war.

Doch sie fühlte sich nicht ausgelastet. Über einen Freund ihres Vaters, Peter Bentin, entdeckte sie den Modernen Fünfkampf. Bentin war fast 40 Jahre als Masseur bei den Fußballern von Hertha BSC tätig gewesen, ehe er später auch für die Fünfkämpfer der Wasserfreunde Spandau zuständig wurde. "Er hat gemeint, ich solle das doch einfach einmal ausprobieren", sagt Valentina Ebersbach.

Zunächst betrieb sie beide Sportarten noch parallel, doch mit Zwölf legte sie den Golfschläger erst einmal beiseite. "In dem Alter fand ich es ein bisschen langweilig, immer bloß Bälle wegzuschlagen. Am Modernen Fünfkampf hat mich die Vielfalt der Disziplinen gereizt", sagt sie. Schwimmen war dabei ihre liebste Disziplin, dagegen hat sie das Laufen nie gemocht. Trotzdem wurde aus ihr bald eine hervorragende Fünfkämpferin. 2015 wurde sie im Einzel und mit der Mannschaft sogar deutsche Meisterin bei den 14-Jährigen und qualifizierte sich damit auch für die EM. Ihr großes Vorbild war damals die inzwischen zurückgetretene Lena Schöneborn, die Olympiasiegerin von Peking. "Damals war ich gedanklich voll auf Fünfkampf eingestellt", sagt Ebersbach. Golfen ging sie nur noch in ihrer knappen Freizeit.

Insgesamt acht Jahre war sie Fünfkämpferin. Dann aber zwang sie 2016 eine Hüftverletzung zu einer Pause. Zwar kämpfte sich die Berlinerin danach noch einmal heran, doch ein halbes Jahr später zog sie sich erneut eine Verletzung zu, dieses Mal am Fuß. Wieder musste sie aussetzen. "Beim Modernen Fünfkampf ist es aber so, dass man quasi jedes Mal wieder bei null anfangen muss, wenn man eine Zeit lang nicht trainieren konnte", erklärt die Sportlerin. "Darauf hatte ich irgendwann einfach keine Lust mehr."

Weil es für sie aber auch nicht ganz ohne Sport ging, kehrte sie vor gut einem Jahr zum Golfen zurück. "Ich war selbst überrascht, wie leicht mir der Wiedereinstieg gefallen ist", sagt die 18-Jährige. Eigentlich wollte sie es erst einmal ruhig angehen lassen, doch mittlerweile hat sie den Sprung ins Bundesligateam des Berliner Golf Club Gatow geschafft. An diesem Wochenende wird dort der zweite Spieltag der Saison in Mülheim an der Ruhr ausgetragen. Mit dem Golfclub Wannsee mischt noch eine zweite Berliner Mannschaft in der Bundesliga mit. "Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten und möglichst vor den Wannseern zu bleiben", sagt Valentina Ebersbach.

Jetzt ist die Entscheidung für die Sportart unverrückbar

Gelegentlich ertappt sie sich bei dem Gedanken, dass sie ohne das Intermezzo beim Modernen Fünfkampf schon sehr viel weiter sein könnte. "Aber ich möchte diese Zeit nicht missen. Von der Athletik und der Disziplin, die ich beim Fünfkampf gelernt habe, profitiere ich auch jetzt noch beim Golf. Meine Schläge sind deutlich kraftvoller geworden als früher. Mir fehlt allerdings noch die Konstanz", erzählt sie. Diese will sie dafür nun bei der Wahl ihrer Sportart beweisen. "Ich habe gemerkt, dass Golf einfach mein Ding ist", sagt Valentina Ebersbach. Gerade absolviert sie ein Praktikum im Gatower Golfclub, ab August folgt ein Freiwilliges Soziales Jahr; zudem ist sie schon seit längerem auch als Trainerin für die Jugendlichen tätig. Noch einmal wird sie dem Golf nicht den Rücken kehren.