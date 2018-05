NFL verbietet Kniefälle

Was die milliardenschwere National Football League (NFL) eine "ausgewogene Regelung" nannte, war für Mike Pence ein politischer Triumph. "Ein Sieg für Amerika. Danke, NFL!", twitterte der US-Vizepräsident eine schnelle Jubelnachricht, die von Präsident Donald Trump umgehend geteilt wurde.

Nachvollziehbare Begeisterung bei den beiden erzkonservativen Republikanern, denn die spektakulären "Kniefälle" von mittlerweile fast 200 Footballprofis während der Nationalhymne vor NFL-Spielen aus Protest gegen Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und Polizeigewalt, werden mit Beginn der neuen Saison im August unter Strafe gestellt. Wer so seiner persönlichen Meinung Ausdruck verleihen möchte, darf dies zukünftig nur noch in der Umkleidekabine tun - unsichtbar und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Besitzer der 32 Ligateams wollen wieder einheitlich patriotische und klinisch reine TV-Bilder vor den Matches der weltweit finanzstärksten Sportliga sehen, daher diese binnen drei Stunden in Atlanta beschlossene Neuregelung. Man habe den Eindruck haben können, Tausende von Spielern würden sich nicht mehr zu den Werten der Nation bekennen, wurde in einem offiziellen Statement formuliert.

Zwischen den Zeilen schwang dabei die Furcht mit, Sponsoren könnten sich vom Premiumprodukt und Unterhaltungsgiganten NFL zurückziehen. Commissioner Roger Goodell gab sich jedenfalls überzeugt davon, störende Kratzer auf dem makellosen Liga-Image wegpoliert zu haben: "Unsere Entscheidung ermöglicht es, dass die Fans sich wieder auf die Athleten konzentrieren und das Spiel genießen können." Na dann!

Zwei Teams enthielten sich

Mit dieser Argumentation überzeugte Goodell 31 Besitzer, nur Jed York von den San Francisco 49ers hatte leise Vorbehalte und enthielt sich der Stimme: "Ich kann nicht für die neue Regelung stimmen, aber eben auch nicht gegen sie." Später erläuterte er seine ambivalente Haltung so: "Die Zuschauer wollen zurück zum Sport. Aber die Spieler haben nun wenigstens weiterhin eine Möglichkeit, sich für ihre Anliegen einzusetzen." Auch wenn man davon künftig nichts mehr sieht.

Gefragt jedenfalls wurden die Profis vor der Entscheidungsfindung ihrer Bosse nicht, besonders der Vorwurf des fehlenden Patriotismus verärgerte die Spielergewerkschaft NFLPA. "NFL-Spieler haben ihren Patriotismus durch ihre sozialen Aktivitäten und durch ihren Dienst an der Gemeinschaft gezeigt. Allerdings auch durch Proteste bezüglich der Themen, die ihnen am Herzen liegen", hieß es in einer Mitteilung.

Resignation ließ Colin Kaepernick erkennen. Der Ex-Profi der 49ers war am 14. August 2016 der erste Spieler, der mit seinem Kniefall den Hass von Millionen US-Bürgern auf sich zog, mit Präsident Trump an der Spitze. "Schafft den Hurensohn sofort vom Feld. Er ist gefeuert!", wütete das Staatsoberhaupt seinerzeit.

"So ist es meistens. Wer ein System von innen reformieren will, wird am Ende selbst 'reformiert'", kommentierte der mittlerweile arbeitslose Quarterback. Immerhin: Die NFLPA will die Vereinbarung genau prüfen und sie eventuell anfechten. Energischer Protest hört sich anders an...

