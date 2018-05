Volleyballerinnen kassieren nächste Niederlage

Suwon. Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihre vierte Niederlage nacheinander kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor beim zweiten Turnier des neu gegründeten Wettbewerbs im südkoreanischen Suwon auch gegen Italien.

Diagonalangreiferin Louisa Lippmann war beim 0:3 (22:25, 18:25, 20:25) mit 15 Punkten erneut offensivstärkste Deutsche. Lippmann & Co. treffen zum Abschluss ihres zweiten Turniers der Nations League am Donnerstag (09.00 Uhr MESZ) noch auf Russland. Anschließend folgen Veranstaltungen in Bangkok, Bydgoszcz (Polen) und Stuttgart vom 12. bis 14. Juni. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli.