Wasserball Giganten-Duell mit Hannover: Spandau will Titel verteidigen

Berlin. Rekord-Titelträger Spandau 04 will sich im Dauerduell mit Rivale Waspo 98 Hannover seine insgesamt 37. deutsche Meisterschaft sichern. Nach dem verlorenen Pokalfinale darf sich der Hauptstadtclub zum Start der Finalserie am Mittwoch (19.30 Uhr) keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Für Manager Peter Röhle ist der Auftakt in Berlin "psychologisch enorm wichtig" und soll "Rückenwind für die ganze Serie geben".

Das Finalduell wird anschließend mit zwei Partien am Samstag und Sonntag in Hannover fortgesetzt. Wer zuerst drei Siege auf seiner Habenseite hat, gewinnt den nationalen Titel.

Die Niedersachsen besitzen den Heimvorteil, da sie bei einem Sieg (11:7) und einer Niederlage (7:10) in den regulären Saisonspielen im direkten Vergleich die um ein Tor bessere Trefferdifferenz haben. Im Vorjahr gewann Spandau mit 3:1-Siegen gegen Hannover den nationalen Titel. "Wir müssen unsere Leistungsspitze erreichen, wenn wir am Ende von sein wollen", betonte Röhle. "Unsere Stärken sind Teamspirit und Steigerungsfähigkeit im richtigen Moment. Damit haben wir Hannover, das gegen uns vorab bereits mehrfach zum Sieger erklärt wurde, schon öfter überrascht."

( dpa )