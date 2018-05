Zverev kämpft mit Biss gegen die Zweifel

Rom/Berlin. Als Alexander Zverev im letzten Jahr seinen ersten Masters-Titel in Rom gegen Novak Djokovic gewann, durfte man diesen Coup durchaus noch als Sensation verbuchen. Zverev, der junge Deutsche, spielt auch bei den laufenden italienischen Meisterschaften wieder eine tragende Rolle, in einer spannungsgeladenen Nachtschicht bezwang er den belgischen WM-Finalisten David Goffin am sehr frühen Sonnabendmorgen mit 6:4, 3:6, 6:3, zog selbstbewusst in die Runde der letzten Vier ein und traf dort auf den Weltranglisten-Vierten Marin Cilic aus Kroatien (das Spiel endete erst nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Aber gewundert hat sich darüber schon keiner mehr in der Branche, Zverev ist seit seinem Durchbruch-Triumph gegen Djokovic ein fester Teil des Establishments – mit gerade einmal 21 Jahren. "Ich bin glücklich, wie es gerade läuft für mich", sagt Zverev, "ich spiele einfach mit der richtigen Einstellung, mit guter Konzentration und dem nötigen Biss."

Bald schon wird sich zeigen, ob Zverevs bester Karriere-Lauf auch zu besseren Ergebnissen auf den alles überstrahlenden Grand-Slam-Bühnen führen wird. In den kommenden Wochen werden zwei Major-Pokale vergeben, erst in Paris, dann in Wimbledon. Es geht dann auch um Tausende von Weltranglisten-Punkten, womöglich sogar um eine günstigere Ausgangslage, um in der Hierarchie noch weiter zu klettern, noch höher als bisher schon auf Platz drei. Vor Zverev stehen einzig die beiden Titanen der Branche, Roger Federer auf Platz eins und Rafael Nadal auf Platz zwei. Aber beide müssen jeweils die Punktgewinne ihrer Grand-Slam-Coups aus 2017 verteidigen, Nadal in Paris (ab 28. Mai), Federer auf dem Rasen von Wimbledon (2. Juli).

Auf Zverev werden deshalb die Blicke gerichtet sein, wenn die Ballwechsel der Grand-Slam-Ausscheidungsspiele im Stadion Roland Garros beginnen, am Wochenende nach Pfingsten. Allerdings auch aus einem kritischen Grund, nicht nur, weil der 21-jährige Hamburger sich zuletzt eine so herausragende Rolle im Machtspiel der Tennisprofis erobert hat. Zverev hat bisher noch ein Ergebnisproblem bei den Grand-Slam-Turnieren, sein bestes Resultat soweit ist das Erreichen des Achtelfinales im vergangenen Jahr in Wimbledon. Oft aber schied er früh aus, sehr früh sogar – und nicht immer gegen absolute Spitzenkonkurrenz. Auch als Rom-Champion der Vorsaison erlebte Zverev eine Ernüchterung, in Paris verlor er gegen den alten spanischen Recken Fernando Verdasco bereits in der ersten French-Open-Runde. "Es war kein durchweg schlechtes Match", sagt Zverev, "aber die Erwartung war natürlich eine andere." Zverev wollte wenigstens, das ist ein realistischer Anspruch, in der zweiten Grand-Slam-Woche dabei sein. Und damit in einer späten Turnierphase, die zu seinen sonstigen Ergebnissen und Leistungen passte.

Darum wird es auch jetzt gehen, ein Jahr später. Zverev kann keineswegs automatisch als Turnierfavorit oder auch als potenzieller Halbfinalist gehandelt werden, da sind noch andere Wettbewerber eher im Spiel. Grand-Slam-Tennis, zumal bei den herausfordernden Zermürbungsschlachten im Sand von Paris, ist eine andere Welt. Eine Welt, in der auch spezielle Erfahrung, strategisches Geschick und vergangene Erfolge zählen. "Alexander Zverev braucht bei den Grand Slams so etwas wie eine Initialzündung. Ein Resultat, mit dem er die Zweifel hinter sich lässt", sagt John McEnroe, der frühere Weltranglisten-Erste und heutige TV-Experte.

Seit mehreren Wochen im Wettkampfstress

Natürlich stellt sich auch die Frage, ob der Hamburger Zverev unter dem Fluch der guten Taten in dieser Sandplatzsaison leiden wird – dann, wenn es in Paris in die Matches über drei Gewinnsätze geht. Seit dem Start des Münchner ATP-Turniers ist der 21-Jährige im Wettkampfstress, oft genug spielte er seine Matches auch zu abenteuerlichen Zeiten, fürs Fernsehen spätabends zur Prime Time.

Mit den andauernden Siegen bis hin zu den Titelwürden in München und Madrid vertrieb er sich selbst die Müdigkeit. Aber nach dem Sieg gegen Goffin, bei dem er erstmals wieder einen Satzverlust in den letzten knapp drei Wochen erlitt, sagte er, die Knochen täten ihm "schon ein bisschen weh." Aber eine Atempause gibt es nicht für Zverev, erst recht nicht in dieser heißesten Phase der gesamten Saison. In der es viel zu gewinnen, aber auch einiges zu verlieren gibt.

Mehr zum Thema:

Becker lobt Zverev: "Fortschritte sind einfach unglaublich"