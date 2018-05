BBL: Alba Berlin gegen die MHP Riesen Ludwigsburg live im TV

1. Play-Off-Halbfinale: Am Montag empfängt Alba Berlin die MHP Riesen Ludwigsburg. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Alba Berlin startet am Pfingstmontag in die Halbfinalserie gegen Ludwigsburg. Gleich nach dem hart erkämpften 85:68-Erfolg am Donnerstag über Oldenburg richtete sich bei den Berlinern der Blick auf Halbfinalgegner MHP Riesen Ludwigsburg.

"Was jetzt kommt, wird etwas komplett anderes. Da wird jedes Spiel Knochen auf Knochen sein", glaubt Manager Marco Baldi. Alba und Ludwigsburg trafen in dieser Saison dreimal aufeinander, dreimal gewannen die Berliner, auswärts mit 86:67, zu Hause mit 96:86 in der Liga und 78:73 im Pokal-Viertelfinale.

Alba Berlin im Live-Stream

Alle Spiele der Play-Offs werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot gratis, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (14,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App "Telekom Basketball" für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Spiel Alba Berlin gegen die MHP Riesen Ludwigsburg

Tickets für das Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg können online auf der Alba-Internetseiter erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena am Montag (21. Mai) um 18:00 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 12 und 40 Euro.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zu den Play-Offs. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Alba Berlin vs. MHP Riesen Ludwigsburg

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

Lesen Sie auch: Mehr zum Thema Alba Berlin

"Knochen auf Knochen": Alba erwartet harte Ludwigsburg-Serie

Alba hat schon jetzt alle seine Ziele erreicht

Alba wirft sich ins Halbfinale