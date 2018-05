Ein Bild wird zum Politikum

Dortmund. Die Möglichkeit einer schwerer wiegenden Sanktionierung hat Joachim Löw nicht einmal in Erwägung gezogen. "Keine Sekunde", sagte der Bundestrainer, habe er darüber nachgedacht, seine beiden in den öffentlichen Fokus gerückten Nationalspieler Mesut Özil (FC Arsenal) und Ilkay Gündogan (Manchester City) zur Strafe aus dem Kader für die WM in Russland zu verbannen. Zustimmung für ihre mindestens unbedachte Handlung bedeutete das allerdings ebenfalls nicht.

"Wir haben den Spielern von Seiten des Verbandes zu verstehen gegeben, dass das keine glückliche Aktion war. Wenn man für Deutschland spielt, dann vertritt man auch deutsche Werte", sagte der 58-Jährige am Dienstag in Dortmund über die beiden türkischstämmigen Spieler, die am Rande einer Veranstaltung in London mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammentrafen, ihm handsignierte Trikots schenkten und mit ihm für ein Foto posierten. Doch Löw wollte nicht allzu harsch richten. "Ein bisschen Verständnis habe ich, weil ich weiß, dass bei Spielern mit Migrationshintergrund zwei Herzen in der Brust schlagen. Aber die Spieler haben uns zu verstehen gegeben, dass sie kein politisches Statement abgeben wollten." Ihr Kollege Emre Can, ebenfalls türkischstämmig und beim FC Liverpool unter Vertrag, schlug die Einladung zu einem Treffen mit Erdogan aus. Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, erneuerte zwar seine Kritik ("Es wäre besser, es hätte dieses Foto nicht gegeben"), aber er wünschte sich auch einen fairen Umgang mit dem Vorfall. "Beiden Spielern ist bewusst, dass sie einen Fehler gemacht haben, aber wir müssen das Maß wahren. Einiges von dem, was ich gelesen habe, war übertrieben." Doch längst ist die Sache zu einem nationalen Politikum geworden. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel meldete sich am Dienstag zu Wort und ließ durch ihren Regierungssprecher ausrichten, dass dies eine Situation gewesen sei, "die Fragen aufwarf und zu Missverständnissen einlud". Als Nationalspieler hätten die beiden Vorbildfunktion. Claudia Roth (Die Grünen), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, nahm die Spieler in Schutz: "So falsch ich die Fotos finde: Wir sollten nicht höhere Ansprüche an zwei Fußballer stellen als an unsere Regierung." Ihr wirft sie ebenfalls Fehler im Umgang mit Erdogan vor.