Löw regiert bei WM-Nominierung mit Fantasie und Härte

Dortmund. Diese Sache mit dem Nominieren, sagte Joachim Löw, sei "komplexer, als manche das glauben". Über viele Wochen würden Personalien besprochen, Positionen wie Puzzleteile ineinander geschoben. Und dann gehöre es leider eben zum Job, "manchmal auch Träume platzen zu lassen", sagte der Bundestrainer.

Am Dienstag, als Löw im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund seinen vorläufigen Kader für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) benannte, überraschte der 58-Jährige. Mit etwas Fantasie und Härte. Der Freiburger Stürmer Nils Petersen ist wie der seit Monaten verletzte Kapitän Manuel Neuer dabei, der Finaltorschütze von 2014 Mario Götze nicht. Damit verfügt der Fast-Absteiger Freiburg über ebenso viele deutsche Nationalspieler wie der BVB (Marco Reus) und der FC Schalke (Leon Goretzka). Auch bei Hertha BSC gab es Jubel: Linksverteidiger Marvin Plattenhardt ist dabei.

Kapitän Neuer bekommt Zeit, sich nach Verletzung zu zeigen

27 Spieler benannte Löw insgesamt. 14 davon gewannen im vergangenen Jahr den Confed-Cup, die WM-Generalprobe in Russland. Nur noch neun Weltmeister von 2014 sind dabei. Und die Zahl könnte sich weiter verringern. Am 4. Juni muss der Bundestrainer den finalen 23-Mann-Kader nominieren. Die Eindrücke aus dem Trainingslager in Südtirol (ab dem 23. Mai) werden ihm hilfreich sein. Petersen, der Überraschungsmann, gehört zu jenen, die zurück auf die Streichliste geraten könnten. Doch vorerst lobte Löw: "Nils hat in einer Mannschaft, die wahrlich nicht viele Chancen herausspielt, 15 Tore erzielt." Der 29-Jährige ist der zweitbeste Schütze der Bundesliga und stach den Münchner Sandro Wagner aus. "Mein Gefühl ist, dass er mit der Aufgabe wächst", so Löw über Petersen: "Von ihm verspreche ich mir einiges."

Das Gegenteil trifft auf Götze zu. Der Dortmunder hat eine wechselhafte Saison hinter sich, hoffte jedoch, wenigstens im vorläufigen Kader vorspielen zu dürfen. Aber Löw verzichtete auf diese Möglichkeit. "Für ihn persönlich tut es mir leid. Er hat wahnsinnige Qualität", sagte Löw über den 25-Jährigen, "aber es war nicht unbedingt seine Saison." Erstmals schafft es der Schütze des entscheidenden Tores nicht in den Kader der Folge-WM. Helmut Rahn war 1958 dabei, Andreas Brehme 1994. Gerd Müller erklärte nach dem Titel 1974 seinen Rücktritt.

Für die Mission Titelverteidigung in Russland hätte es Löw wohl als fatales Zeichen gewertet, über Monate zu mahnen, dass das Leistungsprinzip nicht außer Kraft zu setzen sei, um dann einen Spieler zu nominieren, der im Verein nicht immer eine tragende Rolle einnahm. Götze auszusortieren, garantiert Löw die volle Aufmerksamkeit, dass es ihm ernst ist mit seiner Botschaft: Alle Spieler sind gleich – nur einer ist vielleicht doch noch ein bisschen gleicher: Manuel Neuer.

Vertrag des 58-Jährigen vorzeitig bis 2022 verlängert

Der Kapitän erhält bis zum 4. Juni Zeit, seine Einsatzfähigkeit zu beweisen. Wegen des dritten Mittelfußbruchs in Folge hat der Torwart seit September kein Spiel bestritten, nimmt aber seit dieser Woche wieder voll am Trainingsbetrieb der Bayern teil. Das gibt Löw Hoffnung. Unendlich ist die Geduld dennoch nicht: "Ohne Spielpraxis kann niemand ins Turnier gehen", legte Löw fest. Neuer muss seine Belastbarkeit daher spätestens bis zum Test gegen Österreich am 2. Juni nachgewiesen haben. Für "Ende Mai, Anfang Juni" kündigt der Bundestrainer ein offenes Gespräch mit Neuer an.

Gespräche hat es auch über die Zukunft Löws gegeben. Am Dienstag verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB), dass der Vertrag von Löw, der noch bis 2020 datiert war, vorzeitig bis 2022 verlängert wurde. Das gilt auch für Löws Trainerteam. Darüber hinaus wurde die Vertragsverlängerung von DFB-Direktor Oliver Bierhoff bis 2024 verkündet. "Wir haben damit eine langfristige Weichenstellung für ein bewährtes Team, das nie satt ist", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Damit sind fast alle Fragen vor der Mission Titelverteidigung geklärt.