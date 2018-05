Du Rietz ist Weltenbummler mit Widersprüchen

Berlin. Velimir Petkovic ist bekannt für deutliche Worte: "Zu meiner Zeit war es nicht möglich, dass ein Spieler kommt und geht, wann er will", sagt der Trainer der Füchse Berlin. Gemeint ist Kim Ekdahl du Rietz (28), der im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen vorzeitig beendete, weil er keine Lust mehr auf Handball verspürte.

Es sollte keine Auszeit sein, sondern das Ende der sportlichen Karriere, darauf legte Ekdahl du Rietz Wert. Im Sommer gab er einen tränenreichen Abschied beim Meister. Seit Anfang März ist er zurück. Der Titelverteidiger hatte ihn nach diversen Verletzungsausfällen angefragt. Auch an diesem Sonntag wird er also seine Mannschaft unterstützen, wenn sie bei den Füchsen gastiert (15 Uhr, Schmeling-Halle). Vier Spiele vor Saisonende stehen die Löwen mit 50:8 Punkten auf Rang eins. Vieles deutet daraufhin, dass sie zum dritten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewinnen.

Die Löwen haben sich zur neuen Macht in der Bundesliga entwickelt, und du Rietz ist dabei eine große Hilfe. Bereits in seinem zweiten Spiel nach neun Monaten Pause war er mit zehn Treffern bester Werfer des Teams. "So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Petkovic anerkennend. Der Schwede ist ein interessanter Charakter. Er löst Bewunderung und Stirnrunzeln gleichermaßen aus. Ekdahl du Rietz ist ein Lehrmeister für all diejenigen, die nicht den Mut aufbringen, sich aus Strukturen und Gewohnheiten zu lösen, die sie nicht glücklich machen. Schon 2014 trat er aus der schwedischen Nationalmannschaft zurück. 2017 folgte der nächste Schritt mit der Vertragsauflösung bei den Löwen. "Das Verlangen nach Unabhängigkeit ist bei mir sehr ausgeprägt", sagte er mal dem "Mannheimer Morgen". "Es hat mich zuletzt immer mehr genervt, dass mir als Profi-Handballer vorgegeben wurde, wann ich wo sein und spielen muss."

Schon als 16-Jähriger hatte du Rietz seinen ersten Profi-Vertrag erhalten. Wenn aus Passion Zwang wird, ist es Zeit, etwas zu ändern, und das hat er getan: Er beendete seine Karriere als zweifacher deutscher Meister, der 2012 mit Schweden Olympia-Silber gewonnen hatte, und ging auf Weltreise. Das öffentliche Interesse an dieser Entscheidung wäre vermutlich nicht so groß gewesen, wäre Ekdahl du Rietz nicht so ein Ausnahmespieler. Er gehört zu den besten Rückraumlinken der Welt. Viele junge Sportler, die täglich im Training an ihre Grenzen gehen (müssen), würden wohl sofort mit ihm tauschen. Doch nur, weil man etwas gut kann, heißt es nicht, dass man das auch machen will. Du Rietz hörte auf sein Bauchgefühl: "Mein Talent verpflichtet mich nicht dazu, diesen Sport weiterhin auszuüben", sagte er.

Auch das Gehalt fürs heutige Gastspiel in Berlin spendet er

Nach Abschluss seines Bachelors in Psychologie verbrachte er einen freien Sommer in seiner Heimat Schweden, kaufte sich einen 15 Quadratmeter großen Schrebergarten mit einer unbeheizten Hütte drauf und bereiste von dort die Welt: Senegal, Sambia, Liberia und Marokko gehörten genauso zu seine Stationen wie die USA, Neuseeland, Australien, Zagreb, Ljubljana, Verona, Mailand, Turin und Lyon. Du Rietz ist rein äußerlich der perfekte Weltenbummler. Mit seinen langen Haaren, der Vorliebe für Holzfällerhemden und Stoffbeutel, wirkt er wie ein Werbebotschafter für Aussteiger. Als er bei seiner Rückkehr zu den Löwen auch noch verkündete, er werde seine drei Monatsgehälter für einen guten Zweck spenden, war das Bild des idealistischen Freigeistes perfekt.

Doch es gibt auch andere Teile seiner Vita, die nicht in dieses Bild passen: Ekdahl du Rietz steht beim Onlineportal "bookingsportstar" unter Vertrag. Hier können Kunden ihn für ihre Veranstaltungen buchen. Für jemanden, der es nicht leiden kann, fremdbestimmt zu sein, ist das eine eher unpassende Vereinbarung. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass er ab der kommenden Saison für zwei Jahre zum französischen Erstligisten Paris St. Germain geht. Gerade noch hat er seine sportliche Laufbahn aus ideellen Gründen beendet, nun spielt er ausgerechnet für den Klub, der seit 2012 mit finanzieller Unterstützung einer katarischen Investorengruppe die besten Handballspieler der ganzen Welt zusammenkauft.

Sein Verhalten wirft Fragen auf, die Ekdahl du Rietz dieser Zeitung nicht beantworten wollte. Am Abend vor dem vereinbarten Termin sagte er das Gespräch ab. Vor der wichtigen Partie gegen Berlin wolle er nicht über sich sprechen. Ekdahl du Rietz bleibt ein Mysterium. Vielleicht hat er aber auch bloß verstanden, worum es im Leben geht: Einfach machen – und nicht so viel darüber nachdenken, was andere von den eigenen Entscheidungen halten könnten.