Hansa Berlin sucht neue Meister-Kegler

Berlin. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt – das hat schon Johann Wolfgang von Goethe gewusst. Den kann man ruhig einmal zitieren, wenn man sich mit dem Kegelsport beschäftigt, schließlich ist es überliefert, dass auch der wohl berühmteste deutsche Literat vor über 200 Jahren gern die Kugel schob, wie übrigens auch Dichterfreund Friedrich Schiller. Goethes Ausspruch nahmen sich in dieser Saison auch die Bohle-Keglerinnen der Spielgemeinschaft FE 27/Hansa Berlin zu Herzen. Erstmals waren sie in diesem Jahr zu siebt angetreten, was allerdings bedeutete, dass in jeder Partie immer eine Spielerin aussetzen musste. Das war durchaus eine Herausforderung für den Zusammenhalt in der Mannschaft. Doch das Team meisterte die neue Situation bravourös. "Wir haben vorher abgemacht, dass immer diejenige von uns, die im vorherigen Spiel die schwächste war, im nächsten Spiel pausiert", erzählt Kapitänin Andrea Schrobback. "Daran haben sich auch alle gehalten. Wir sind da wirklich sehr harmonisch."

Bereits am vorletzten Spieltag sicherte sich die Spielgemeinschaft aus Spandau vorzeitig den deutschen Meistertitel. Es war nach 1999 erst das zweite Mal, dass eine Mannschaft aus Berlin in der Frauenbundesliga triumphieren konnte. Dabei waren die Keglerinnen aus der Hauptstadt in der Einzelwertung keineswegs die Stärksten, obwohl mit Sandra Wesemann und Simone Zander sogar zwei Nationalspielerinnen im Aufgebot standen. "Unsere Ausgeglichenheit hat am Ende den Ausschlag gegeben", meint Andrea Schrobback. "Wir haben von allen Mannschaften am konstantesten gespielt." Zum Kader zählten außer den schon genannten Spielerinnen auch noch Jennifer Schauer, Tina Süßmilch, Caroline Henke, Saskia Möller sowie Betreuerin Dagmar Wölki.

Bohle-Kegeln ist eine von drei Spielformen des Kegelns. Zu den Besonderheiten einer Bohle-Kegelbahn gehört, dass die Kugellauffläche gerade einmal 35 Zentimeter breit ist und damit deutlich schmaler als die Standfläche der Kegel am Ende der Bahn. Allein stehende linke oder rechte Eckkegel könnten somit nicht getroffen werden, weshalb Bohle-Kegler bei jedem Versuch stets auf alle neun Kegel werfen und nicht wie beim Bowling gegebenenfalls einen zweiten Versuch bekommen, um abzuräumen. "Insgesamt ist Abräumen bei uns deutlich schwieriger", meint Sandra Wesemann.

Berliner Meisterschaften fanden in Wolfsburg statt

Das Bohle-Kegeln ist vor allem in Norddeutschland populär, ansonsten nur in Dänemark und Namibia. In Süd- und Ostdeutschland ist dagegen die Asphaltbahn verbreiteter, auch als Classic-Variante bekannt, während man im Westen die sogenannte Scherenbahn bevorzugt. Es gibt aber auch Wettkämpfe auf allen drei Bahntypen, bei denen der vielseitigste Kegler ermittelt wird. "Man muss eine Bahn richtig lesen können. Gute Kegler können ihren Wurf so anpassen, dass sie auf jeder Bahn zurechtkommen", sagt Sandra Wesemann.

Der Sport sei zum großen Teil Kopfsache. Neben Präzision sei vor allem Konzentration gefragt und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auch über einen längeren Zeitraum hochzuhalten. "Die Koordination zwischen Kopf und Hand muss stimmen", so Wesemann. Andrea Schrobback widerspricht ihr da nicht, doch ihr ist auch noch etwas anderes wichtig. Hartnäckig halte sich das Vorurteil, Kegeln sei kein Sport, sondern eher eine Freizeitbeschäftigung, ein geselliges Miteinander.

Wenn sie so etwas hört, würde Schrobback am liebsten einfach ihre Ärmel hochkrempeln und ihre Oberarme vorzeigen. Der rechte, ihr Wurfarm, ist sichtbar kräftiger, was angesichts von 120 Würfen in einem Wettkampf innerhalb einer Dreiviertelstunde, also fast drei Versuchen pro Minute, auch kein Wunder ist. "Kegeln kann richtig anstrengend sein", sagt sie. "Die meisten Anfänger haben nach ihrem ersten Wettkampf jedenfalls erst einmal drei Tage lang Muskelkater."

Das Problem ist allerdings: Es finden immer weniger Menschen den Weg zum Kegeln. Die Sportart steckt in der Krise, die Mitgliederzahlen sinken stetig, zwischen drei und fünf Prozent jedes Jahr. Von einstmals fast 200.000 Mitgliedern bundesweit in den Achtzigern ist die Zahl mittlerweile auf 80.000 gesunken. Sandra Wesemann erinnert sich noch gut, wie sie 1994 zusammen mit ihrer Schwester in den Schulferien zum Kegeln ging. "Damals war die Halle noch so voll, dass man teilweise lange warten musste, ehe man wieder an der Reihe war", erzählt sie. Heutzutage haben viele Vereine gar keine Jugendabteilung mehr.

Bei Hansa Berlin etwa ist die Tochter von Simone Zander derzeit die einzige Nachwuchsspielerin. "Es muss etwas passieren, sonst stirbt der Sport irgendwann aus", sagt sie. Gegenüber dem Bowling kommt beim Kegeln erschwerend hinzu, dass viele Anlagen veraltet sind und für Außenstehende wenig attraktiv. "Überspitzt kann gesagt werden, dass Bowling in großen Hallen mit Neonlicht stattfindet und Kegeln im Keller einer Gaststätte", sagt Sandra Wesemann. Wenn überhaupt. Die Berliner Meisterschaften auf Dreibahnen mussten kürzlich in Wolfsburg ausgetragen werden, weil es in ganz Berlin keine entsprechende Anlage mehr gibt. Auf diese Entbehrung hätten die hiesigen Keglerinnen wohl gern verzichtet.