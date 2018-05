Berlin Adler hoffen in Liga zwei auf den Neustart

Berlin. In der Jugend sind sie immer noch die Nummer eins der Stadt. Erst kürzlich traf der Football-Nachwuchs der Berlin Adler gleich zweimal auf die Junioren der Berlin Rebels – beide Derbys gewannen die Adler. Bei den Männern sind die Rebels den Reinickendorfern dagegen schon seit längerer Zeit davongezogen. Während sie zuletzt zweimal in Folge das Viertelfinale erreichten, kämpften die Adler lediglich um den Klassenerhalt. Am Ende der vergangenen Saison stiegen sie sogar aus der Bundesliga ab und müssen nun eine Klasse tiefer einen Neustart versuchen.

Sechs Mal war der Klub deutscher Meister, zuletzt 2009; noch 2014 waren die Berliner als Sieger des Eurobowl sogar das beste Team Europas. Der Verein ist eine Institution des Berliner Sports, auch in der 2. Liga kalkuliert man weiter mit einem Schnitt von 2000 Zuschauern. Trotzdem äußern sich die Verantwortlichen zurückhaltend, was eine sofortige Rückkehr ins Oberhaus angeht. Cheftrainer Daniel Kiffner, als Spieler einst deutscher Meister und Europapokalsieger mit den Adlern, sagt sogar: "Unser Ziel ist erst einmal, die Klasse zu halten."

Erstes Heimspiel am Sonnabend im Poststadion

Nach dem Abstieg haben zahlreiche Spieler den Klub verlassen, auch der Trainerstab ist größtenteils neu dabei. Kiffner selbst kam erst Anfang April, also mitten in der Vorbereitung. "Da wäre es vermessen, vom direkten Wiederaufstieg zu reden", findet er. Titelfavoriten sind für ihn zuallererst Düsseldorf und Elmshorn. Gegen die Norddeutschen bestreiten die Berliner am Sonnabend (16 Uhr, Poststadion) ihr erstes Heimspiel. Die ersten beiden Auswärtspartien hatten die Adler jeweils verloren.

"Wir möchten zurück in die Bundesliga, aber vielleicht noch nicht in dieser Saison", sagt auch Vizepräsidentin Sabrina Lessmann. Erst einmal solle die junge Mannschaft reifen, damit sie dann auch in der ersten Liga gut mithalten kann: "Ein gesunder Aufstieg ist besser als ein Aufstieg mit allen Mitteln." Auf externe Verpflichtungen hat man bis auf US-Quarterback Chaz Russel weitgehend verzichtet, was allerdings auch finanzielle Gründe hatte: "Der Kampf um Sponsoren ist in der zweiten Liga noch schwieriger geworden", so Lessmann. Auch deshalb setzen die Berliner noch stärker auf ihre Jugend. Mit ihrer Hilfe wollen sie bald wieder oben angreifen.