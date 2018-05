Deutsche Eistanz-Meister Lorenz/Polizoakis trennen sich

München. Die dreimaligen deutschen Eistanz-Meister und Olympia-Teilnehmer Kavita Lorenz/Joti Polizoakis haben sich getrennt.

"Kavita hat entschieden, ihre Karriere zu beenden. Ich wünsche ihr das Allerbeste für das nächste Kapitel in ihrem Leben", schrieb Polizoakis in einer Mitteilung auf Instagram. Der 22-Jährige kündigte an, dass er seine Karriere fortsetzen wolle und nach einer neuen Partnerin suche.