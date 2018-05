Tragischer Unfall: Flamingos Berlin trauern um Familie

Berlin. Bei einem tragischen Unfall auf der Autobahn 2 ist Ron Rodriguez, Spieler der Flamingos Berlin, mit seiner Familie verunglückt. Der 27-Jährige liegt im künstlichen Koma, seine schwangere Frau und das ungeborene Kind kamen ums Leben.

Ein Geisterfahrer war frontal mit dem Wagen der Familie zusammengestoßen. Die Baseball-Mannschaft befand sich auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Paderborn, als das Unglück passierte. Rodriguez konnte dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen, seine Mannschaftskameraden und Betreuer, die in einem Teambus hinter ihm fuhren, mussten den Unfall und die Bergung mit ansehen.

"Wir sind alle am Boden zerstört", sagte Markus B. Jaeger, Sprecher der Berlin-Flamingos. Der 5. Mai 2018 sei der traurigste Tag in der Vereinsgeschichte. "Wir beten für Jennifer, das Kind und die Genesung von Ron," so Jaeger weiter. Der Verein stellt es den Spieler frei, ob sie an den kommenden beiden Spielen am Vatertag und am Muttertag auflaufen.

Nach dem Unfall habe die Mannschaft mit der Vereinsführung und den Betreuern die ganze Nacht im Vereinshaus verbracht, miteinander gesprochen und gemeinsam getrauert. Das Team habe sich zudem dazu entschlossen, die Saison regulär zu Ende zu spielen - auch für die Rodriguez-Familie.