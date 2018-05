Ein Rundfahrer in Ausbildung

Als Maximilian Schachmann in der vergangenen Saison bei Team Quick Step anheuerte, sorgte das für Erstaunen und auch ein wenig Kopfschütteln. Zwar bedeutet es eine Art Ritterschlag, vom dominierenden Klassikerteam des Pelotons als Neuling aufgenommen zu werden. Aber man fragte sich auch: Welchen Spielraum wird er bei all der versammelten Klasse haben?

Anderthalb Jahre später zeigt sich: Der Berliner hat Spielraum. Mit einem mutigen Prolog holte er sich beim Giro d'Italia das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Der 24-Jährige jagte gekonnter um die Kurven als manch altgedienter Crack. Die nötige Feuerkraft in den Beinen hat der zweimalige Vizeweltmeister im Zeitfahren der U23 ohnehin. Längst aber ist er über die Zeitfahrerspezialisierung hinausgewachsen.

"Im letzten Jahr habe ich gemerkt, dass es berghoch auch immer besser geht", sagte er im israelischen Badeort Eilat, wo der italienische Top-Sprinter und sein Teamkollege Elia Viviani zum Abschluss des Israel-Abstechers der Italien-Rundfahrt auf dem Teilstück von Be'er Scheva über 229 Kilometer siegte. "Ich will ein Rundfahrer werden", sagt er selbstbewusst, schränkt aber ein: "Ob es für eine Grand Tour reicht, muss man sehen. Das ist natürlich der Traum von fast allen Rennfahrern. Aber erst einmal fasse ich einwöchige Rundfahrten wie die Tour de Romandie ins Auge."

Als Helfer im Sprint unterwegs

Dort in der Schweiz machte Schachmann im Vorjahr als Prolog-Vierter auf sich aufmerksam, ausgerechnet am Stammsitz des Weltverbandes UCI in Aigle. In dieser Saison trumpfte er bei der Katalonienrundfahrt auf, holte sich auf einer wegen Schneefalls in den Pyrenäen verkürzten Etappe im Sprint zweier Ausreißer den Tagessieg. "Für den Sprint aus einer kleinen Gruppe reicht meine Endschnelligkeit", benennt er eine weitere Qualität.

Sein bisheriges Meisterstück lieferte er aber beim Wallonischen Pfeil in diesem Frühjahr ab. Auch da schaffte er es, im letzten Drittel des Rennens in der Fluchtgruppe zu sein. Er schnupperte sogar am Sieg, wurde aber von der Gruppe der Favoriten kurz vor dem Ziel gestellt. Für Schachmanns Kampfgeist spricht, dass er nicht enttäuscht aufgab, sondern noch Achter wurde.

Auf Platz sieben steht er gar im Gesamtklassement des Giro. Solange die hinter ihm liegenden Mitfavoriten wie Chris Froome oder Fabio Aru es nicht ernst meinen, kann der so tempoharte wie kletterstarke Berliner sogar darauf hoffen, in einer Art Ausscheidungsfahren noch weiter nach vorn zu kommen.

Das Team fährt aber auch für ihn

Fest ins Auge gefasst hat er auf alle Fälle das Weiße Trikot. "Ich will es so lange wie möglich behalten", sagte er. Auf Teamunterstützung kann er dabei zählen. "Maximilian macht sich gut bei uns. Er ist ein starker Fahrer, er lernt schnell, und er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Was er in der Sprintvorbereitung für Elia Viviani macht, ist einfach große Klasse. Wir hoffen jetzt, dass er das Weiße Trikot bis nach Rom bringt und werden ihn dabei unterstützen", sagte Oldie Eros Capecchi. Quick Step, das Team von Olympiasieger Viviani, Paris-Roubaix-Gewinner Niki Terpstra und Ex-Weltmeister Philippe Gilbert, fährt für Schachmann – das ist der wahre Ritterschlag.

Nun steht erst einmal Italien an. Auf seiner ersten Grand Tour bringt er das Weiße Trikot nach dem Giro-Start in Israel jetzt ins Heimatland der Rundfahrt. Der erste Teil der Pläne ist damit aufgegangen.