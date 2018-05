Handball: HSG Wetzlar gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Duell in der HBL: Am Donnerstag treffen die Füchse Berlin auf die HSG Wetzlar. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

31. Spieltag in der Handball-Bundesliga: Mit zwei Spielen weniger auf dem Buckel und Rang vier in der Tabelle treiben die Hauptstädter den SC Magdeburg vor sich her. Jetzt geht es am am Donnerstag (10.Mai, Anstoß 19:00 Uhr) gegen die HSG Wetzlar. Mit der spielfreien letzten Woche sollten die Kraftreserven der Berliner gegen Wetzlar maximal aufgeladen sein. Beim letzten Aufeinandertreffen im November 2017 konnten sich die Berliner mit 29:24 durchsetzen.

HSG Wetzlar gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag (10. Mai) um 18:30 Uhr. Ab 19:00 schaltet Sky dann live zum Spiel in die Rittal Arena in Wetzlar. Das Spiel kommentiert Dennis Baier.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Auswärtsspiel der Füchse gegen die HSG Wetzlar können online auf der Internetseite des HSG erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (10. Mai) um 19:00 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets gibt es ab 15,50 Euro.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: HSG Wetzlar vs. Füchse Berlin

