Berliner HC hofft gegen Köln auf Bonuspunkte

Berlin. Einer der Lieblingssätze jedes Trainers, egal welcher Sportart, lautet, dass das nächste Spiel stets das wichtigste sei. BHC-Trainer Rein van Eijk tut sich allerdings schwer damit. Zwar ist die Vorfreude auf das Spitzenspiel in der Hockey-Bundesliga am Sonntag (14 Uhr, Wilskistraße) groß, wenn der Berliner Hockey Club als Vierter auf den Tabellenführer Rot-Weiß Köln trifft. Doch die wirklich wichtigen Spiele, das weiß auch van Eijk, die kommen erst noch. In den nächsten Wochen tritt seine Mannschaft gegen sämtliche Konkurrenten um den Einzug ins Finalturnier an – UHC Hamburg, Harvestehuder THC, Club an der Alster Hamburg sowie Uhlenhorst Mülheim. "Diese Spiele müssen wir gewinnen, wenn wir die Endrunde der besten vier Mannschaften erreichen wollen", sagt van Eijk. "Das Duell gegen Köln ist da eher ein Bonusspiel."

Chancenlos ist der BHC auch gegen das Kölner Star-Ensemble nicht, das in den vergangenen zehn Jahren fünf Mal den Titel geholt hat. Gegen die Topteams haben die Berliner in dieser Saison meist gut ausgesehen. "Diese Partien, in denen wir nicht das Spiel machen müssen, liegen uns mehr", sagt Rein van Eijk. Dort profitiert Berlin besonders von seiner starken Abwehr um die beiden Nationalspieler Martin Häner und Martin Zwicker. Die Routiniers zählen in dieser Saison erneut zu den Leistungsträgern. Gleichzeitig haben jüngere Spieler wie Tom Neßelhauf, Tino Volkert oder Jerrit Hüneke einen Schritt nach vorn gemacht.

Allerdings haben es die Berliner versäumt, sich eine noch bessere Ausgangslage für den Saisonendspurt zu verschaffen. Wiederholt ließen sie Punkte gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte liegen, zuletzt beim 0:0 bei den abstiegsgefährdeten Nürnbergern. "So etwas tut natürlich weh", meint der Coach. Hinzu kommt, dass der BHC von allen Bundesligisten die zweitwenigsten Tore erzielt hat. Immerhin soll Stürmer Michael Hummel, der wegen eines Kreuzbandrisses bislang überhaupt nicht zum Einsatz kam, ab Mitte des Monats wieder zur Verfügung stehen. Rein van Eijk bleibt daher zuversichtlich, was die Qualifikation für die Endrunde angeht. Zwar sei die Konkurrenz finanziell stärker aufgestellt. "Aber man sollte nicht unterschätzen, wie viel Zauberei es in Zehlendorf gibt."