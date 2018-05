Darts: Van Gerwen gewinnt Premier-League-Hauptrunde

Birmingham. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist auch in der Darts Premier League das Maß der Dinge. Der 28 Jahre alte Niederländer schlug Weltmeister Rob Cross in Birmingham mit 7:2 und steht damit nach 15 von 16 Spieltagen als Sieger der Hauptrunde fest.

Auch der Engländer Cross ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen und nimmt damit am Premier-League-Finale am 17. Mai in London teil. Sein Landsmann Michael Smith, der gegen Daryl Gurney 6:6 spielte, steht ebenfalls als Halbfinalist für den letzten Abend des Wettbewerbs fest. Der vierte Teilnehmer wird kommende Woche in Aberdeen ermittelt.