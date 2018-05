Füchse fordern im EHF-Cup Göppingen heraus

Berlin. Trainer Velimir Petkovic musste schmunzeln. Frisch Auf Göppingen also. Wieder einmal. Im Halbfinale des EHF-Cups treffen die Füchse Berlin beim Final Four am 19. Mai in Magdeburg auf den Titelverteidiger. Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finals, das die Berliner mit 22:30 verloren hatten. Nun kommt es zur Revanche. Das zweite Semifinale bestreiten der SC Magdeburg und St. Raphael aus Frankreich.

"Das wird eine sehr schwere Aufgabe, in einem einzelnen Spiel ist natürlich immer alles möglich", sagte Füchse-Coach Petkovic, der früher fast zehn Jahre lang Göppingen trainiert hatte. "Natürlich wollen wir gegen Göppingen gewinnen, um dann im Finale um den Titel zu spielen." Geschäftsführer Bob Hanning hofft ebenfalls auf den Cup-Gewinn. "Wenn man den EHF-Pokal gewinnen will, muss man jeden Gegner schlagen", sagte der Manager, "von daher war es fast egal, auf wen wir treffen. Es ist ein netter Nebenaspekt, dass wir uns für die Finalniederlage revanchieren können." Das Endspiel steigt am 20. Mai.

Beim Final Four der Champions League in Köln (26./27. Mai) kommt es im Halbfinale zwischen Paris St. Germain und HBC Nantes auch zum Duell zwischen Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer und dem deutschen 2007-Weltmeister Dominik Klein. Außerdem spielt Titelverteidiger Vardar Skopje gegen Montpellier.