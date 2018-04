Abass Baraou feiert Sieg-Debüt

Acht Kämpfe standen auf der Abendkarte in der Baden-Arena, aus jedem ging ein Sieger hervor. Doch der größte Gewinner saß während des Hauptkampfes zwischen Arthur Abraham und Patrick Nielsen in der dritten Reihe und lugte zufrieden unter einer beigefarbenen Schirmmütze hervor. Abass Baraou, 23 Jahre alter Bronzemedaillengewinner der Amateur-WM 2017 in Hamburg, hatte für den Sauerland-Stall ein Profidebüt gegeben, das für die Zukunft des deutschen Boxens hoffen lässt. "Das war eine starke Leistung. Abass hat gezeigt, was für Anlagen er hat, und dass er eine große Karriere machen kann", lobte Promoter Nisse Sauerland den Auftritt des in Oberhausen aufgewachsenen und in Berlin trainierenden Superweltergewicht-lers.

Mit dem in fünf Kämpfen unbesiegten Paderborner Artur Müller (27) hatte Baraou einen Kontrahenten vor den Fäusten, der nicht vielen Debütanten zugemutet wird. Zudem war das Duell auf sechs statt die für die ersten Schritte im Profigeschäft üblichen vier Runden angesetzt. Das war allerdings spätestens Makulatur, als nach 2:17 Minuten der vierten Runde der Abbruch wegen schwerer Kopf- und Körpertreffer erfolgte. Bis dahin hatte der Sohn togolesischer Eltern sein beeindruckendes Schlagrepertoire vorführen können und über die gesamte Distanz das Tempo bestimmt. "Man sieht, was für gute Anlagen der Junge hat. Er boxt nach System und Plan, auf dieser Basis werden wir aufbauen. Er muss nur etwas ruhiger werden", lobte Cheftrainer Ulli Wegner.

Vier Kämpfe soll Baraou in diesem Jahr noch boxen

Dem langjährigen Bundesligaboxer von Hertha BSC diese Ruhe anzutrainieren, das könnte allerdings dauern. Der Vorwärtsgang ist sein Markenzeichen, mit Aktivität setzt er seine Kontrahenten unter Dauerdruck. "Ich hätte 50 Runden boxen können", sagte er nach dem Kampf augenzwinkernd. Glücklich sei er über den Sieg und darüber, "dass ich immerhin fast vier Runden zeigen konnte, was wir trainiert hatten." Die Aufregung des Neulings sei mit dem ersten Gong verflogen gewesen. "Mir hat es großen Spaß gemacht, genauso habe ich mir mein Debüt vorgestellt", sagte er.

Manager Karim Akkar ging es genauso. "Es war ein Wagnis, gegen einen so guten Mann zu starten. Aber wir wollen keine Zeit verlieren und kein Fallobst boxen. Abass hat bewiesen, dass er auf diesem Niveau locker mithalten kann", sagte er. Mindestens vier Kämpfe soll sein Schützling in diesem Jahr noch bestreiten, der nächste ist für 2. Juni in Hannover geplant. "Dann können noch mehr Fans aus Berlin und Oberhausen kommen", sagte Baraou, der in Offenburg von zwei Dutzend Anhängern lautstark gefeiert wurde.