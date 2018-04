Albas Sikma überflügelt alle

Luke Sikma räumt ab! Der Flügelspieler spielt erst seit dem vergangenen Sommer in der Bundesliga und kann schon einen persönlichen Titel feiern. Der 2,03-Meter-Mann wurde als "wertvollster Spieler" ausgezeichnet. Dabei setzte sich der 28-jährige bei der Wahl von Trainern, Kapitänen und Medienvertretern vor John Bryant (Gießen) und Thomas Walkup (Ludwigsburg) durch.

.@LCSikma43 ist nicht nur MVP, er steht auch zusammen mit @PeypeySiva3 im BBL-All-First-Team. Congrats, guys!



Außerdem im First-Team: Thomas Walkup, Robin Benzing und John Bryant. pic.twitter.com/BGWoIM1oI9 — ALBA BERLIN (@albaberlin) April 28, 2018

"Ich bin sehr froh, dass es in dieser Saison so gut für Alba und auch für mich persönlich läuft. Aber ich bin auch nur einer von vielen in diesem Team und der MVP-Award zeigt vor allem, wie gut und mit wie viel Spaß wir zusammen Basketball spielen. Die gesamte Organisation hat mir von Anfang an volles Vertrauen geschenkt, so dass ich keine Probleme hatte, meine Rolle als Veteran und Vorbild in dieser jungen Mannschaft auszufüllen. Unter Coach Aito zu spielen, ist großartig für mich, denn seine Philosophie erlaubt mir, meine Fähigkeiten bestmöglich auszunutzen", berichtet Sikma.

Dass er den Titel verdient hat, bewies er erneut beim 106:69 gegen Frankfurt. In der Partie erzielte er vor den Augen seines Vaters Jack Sikma, dem NBA-Champion von 1979, 28 Punkte. "Ich bin sehr stolz auf Luke, allein schon deshalb, weil er das macht, was er liebt", erzählt sein Vater.

Sikma ist Albas Königstransfer

Luke Sikma kam im Sommer 2017 von Valencia, mit denen er Meister wurde. Ausschlaggebend für einen Wechsel nach Berlin war auch Trainer Aito, der am Freitag als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde. Er ist eine Legende im Basketball und dafür bekannt, dass er Spieler weiter entwickelt. Bei Alba wurde Sikma sofort zum Führungsspieler.

