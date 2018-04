Sikma mit Gala-Vorstellung vor Augen seines NBA-Papas

Der Flügelspieler erzielte beim 106:69 gegen Frankfurt 28 Punkte. In der Halle die NBA-Legende Jack Sikma.

Albas Höhenflug geht weiter. Berlins Basketballteam bezwang auch die Frankfurt Skyliners, besser: deklassierte sie sogar mit 106:69 (61:34). Dabei schien Luke Sikma vom Besuch seiner Eltern aus Seattle besonders beflügelt. Er war mit 28 Punkten der überragende Mann der Partie. 8739 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena feierten aber nicht nur ihn, seinen Vater, NBA-Legende Jack Sikma, Albas 18. Sieg in Folge oder den Besuch vom aktuellen NBA-Star Dennis Schröder, sondern auch Coach Aito Reneses. Dessen Wahl zum Trainer des Jahres war am Morgen bekannt gegeben worden.

Zu Recht, fand Joshiko Saibou: "Weil er einfach unfassbar ist. So krass, wie wir uns in dieser Saison verbessert, das spricht doch für sich." Kapitän Niels Giffey findet Reneses "einfach genial" – schließlich sei er "seit langer Zeit der erste in der Liga, der auf junge deutsche Spieler setzt und dabei erfolgreich ist".

Aito freut sich über die Ehrung

Basketball-Deutschland sah das ähnlich. Bei der Wahl der 18 Chef-Coaches und Kapitäne sowie ausgewählter Medienvertreter erhielt der 71-jährige Spanier 123 Punkte, ihm folgten Ludwigsburgs John Patrick (52) und der beim FC Bayern geschasste Aleksandar Djordjevic (37 Punkte). Reneses ist nach Svetislav Pesic (1996, 1998 und 1999), Emir Mutapcic (2002) und Sasa Obradovic (2015) der vierte Alba-Coach, der zum Trainer des Jahres gewählt wurde.

"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung", sagte Alejandro García Reneses, der die Kurzform seines Vornamens "Aito", die er seinem Bruder verdankt, zum Markenzeichen gemacht hat. Er wurde bereits 1976, 1990, 2006 und 2008 in Spanien und 2015 auch im Eurocup zum Trainer des Jahres gekürt. Anlässlich seiner jüngsten Ehrung merkte er – typisch Aito – jedoch an, dass Basketball bei aller Freude über individuelle Auszeichnungen immer noch ein Mannschaftssport sei. Er sei geehrt worden, "weil mein Team so erfolgreich spielt und weil unser gesamter Trainer- und Betreuerstab einen sehr guten Job macht".

Dabei soll es auch am Sonntag in Gießen (15 Uhr, Telekomsport) bleiben. Da nehmen Reneses und sein Team im vorletzten Spiel der Hauptrunde den 19. Sieg in Folge ins Visier.

