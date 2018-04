Multitalent Zachrisson soll die Füchse ins Final Four werfen

Die Ansage von Füchse-Trainer Velimir Petkovic war unmissverständlich: "Wenn Mattias Zachrisson in Nasice hätte spielen können, würden wir jetzt nicht über das Rückspiel reden müssen." 20:28 hatten seine Mannschaft das Viertelfinal-Hinspiel im Europapokal vergangene Woche in Kroatien verloren. Um sich noch für das Finalturnier zu qualifizieren, das am 19./20. Mai in Magdeburg steigt, brauchen die Füchse am Sonnabend einen mindestens ebenso hohen Sieg gegen RK Nexe Nasice (19 Uhr, Schmeling-Halle).

"Das ist nicht unmöglich", sagt Zachrisson (27). Der schwedische Nationalspieler fehlte den Füchsen im Hinspiel wegen einer Knieprellung, er verfolgte das Debakel via Livestream in der Wohnung seines Teamkollegen Bjarki Elisson. "Bjarkis Tochter ist drei Jahre alt geworden", erzählt Zachrisson. Auch Paul Drux, Marko Kopljar und Erik Schmidt konnte Valgerdur Elsa (3) an jenem Nachmittag zu ihren Gästen zählen.

All diese Verletzten hatte Zachrisson in dieser Saison schon ersetzt oder auf ihrer Position unterstützt: Nach dem Ausfall von Ignazio Plaza Jimenez half der wendige Allrounder am Kreis aus, dann übernahm er zeitweilig die Spielregie, um schließlich im rechten Rückraum anstelle von Kopljar zu agieren. Das hatte zuletzt so gut geklappt, dass die Füchse mit 14 Toren Vorsprung gegen den amtierenden EHF-Pokalsieger Göppingen gewannen. "Zacke hat uns in dieser Saison schon oft gerettet", sagt Petkovic. Sein Ausfall war es, der die Füchse an eine Grenze trieb, und erstmals zu zwei Niederlagen in Folge in dieser Saison.

Die Füchse schafften schon mal ein Wunder

Mit Tape am Knie absolvierte Zachrisson am Mittwoch seine erste Trainingseinheit nach der Pause. "Ich will auf jeden Fall spielen. Es tut zwar noch weh, aber Adrenalin und Schmerztabletten werden helfen", sagt der nur 1,78 Meter große Schwede, der 2013 als Rechtsaußen zu den Füchsen kam. Das legendärste Champions-League-Spiel der Berliner kennt er nur aus Erzählungen. Sechs Jahre ist es her, dass die Füchse im April 2012 einen Elf-Tore-Rückstand gegen Ademar Leon aufholten und sich zum ersten Mal fürs Final Four qualifizierten.

Es war einer der emotionalsten Momente in der Schmeling-Halle. So einen Zusammenhalt wie damals brauchen die Füchse auch an diesem Sonnabend. Dabei hilft das Wissen, in dieser Saison schon einen ähnlichen Rückstand aufgeholt zu haben: Nach dem 21:26 in der Gruppenphase gegen St. Raphael, dominierten die Berliner das Rückspiel mit 34:25 Toren. "Wir wissen, dass wir zu Hause stark sind, wir müssen nur an uns glauben", sagt Zachrisson.

Wenn er fit ist, könnte Fabian Wiede wieder auf die Position des Spielgestalters rücken, die er sich in den vergangenen Wochen zu eigen gemacht hat. Der deutsche Nationalspieler funktioniert auf der Mitte derart gut, dass Geschäftsführer Bob Hanning ihn auch langfristig dort einplanen will. Da die Füchse zu Beginn der kommenden Saison zunächst auf den neu verpflichteten Simon Ernst (Kreuzbandriss) verzichten müssen, könnte aus der Kombination Wiede/Zachrisson im Rückraum eine längerfristige Lösung werden. Aktuell liegt der Fokus aber auf der Partie gegen Nexe. "Der Europapokal bedeutet richtig viel für uns", sagt Zachrisson. "Wir wissen alle, wie schwer die ausstehenden Partien in der Bundesliga werden, das Final Four in Magdeburg ist daher unsere Chance auf einen Titel."

