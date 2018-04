Nach Helene-Fischer-Eklat: Keine Halbzeit-Show beim Pokal

Berlin. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat an die Fans des FC Bayern und Eintracht Frankfurt für eine positive Stimmung beim Pokalfinale in Berlin appelliert. "Ich glaube, dass wir sportpolitisch in der abgelaufenen Saison einen Rahmen geschaffen haben, der deutlich macht: Beim Pokalfinale geht es nur um Fußball", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds am Freitag bei der Rückgabe des Pokals durch Vorjahressieger Borussia Dortmund.

Nach den massiven Zuschauerprotesten gegen den Gesangs-Auftritt von Helene Fischer in der Halbzeit des Finals von 2017 im Berliner Olympiastadion werde am 19. Mai keine derartige Show stattfinden, bekräftigte Grindel. Zudem hatte es voriges Jahr beim Dortmunder Sieg gegen Frankfurt lautstarke Wechselgesänge gegen den DFB durch beide Fangruppen gegeben. Es wäre schön, wenn "das, was an schlechter Stimmung verbreitet wurde", nicht mehr passiere, sagte Grindel.

Der Pokal wird zudem nicht wie in den vergangenen Jahren von einem weiblichen Star im goldenen Kleid ins Olympiastadion gebracht werden. Stattdessen präsentieren der frühere Bayern-Weltmeister Paul Breitner und Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel die Trophäe vor dem Anpfiff.

Mehr zum Thema:

Helene Fischer fand Rapper-Auftritt beim Echo "beschämend"

Warum Maite Kelly die bessere Helene Fischer ist

Helene Fischer spricht bei Gottschalk über Pfeifkonzert

( dpa )