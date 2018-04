Mit aller Macht zur Acht

Will man eine ganze Saison in eine Partie packen? Will man 69 Spiele danach bewerten, wie das 70. ausgeht? Das empfindet Uwe Krupp als einen reichlich negativen Ansatz der Bilanzierung. Deshalb sprach der Trainer des EHC Eisbären nach der Übungseinheit am Mittwoch schon einmal grundsätzlich über diese Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL): "Die ganze Mannschaft kann stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Das ist ein großer Erfolg – egal, wie es morgen ausgeht."

In diese Worte ließe sich Zufriedenheit interpretieren. Und in gewisser Weise soll Krupp und den Berlinern dieses Gefühl auch gestattet sein. Allein die Finalteilnahme ist keine Selbstverständlichkeit, in diesem Finale den Titelträger der vergangenen beiden Jahre nach 1:3 Rückstand noch in ein siebtes Spiel zu nötigen, verdient große Anerkennung. Aber genau diese Leistung weckt nun die Gier. Wer alles haben kann, begnügt sich nicht vorher schon mit weniger. "Jetzt ist es noch ein Spiel bis zum Titel", sagt Stürmer Jamie MacQueen. Am Donnerstagabend wird die DEL-Trophäe in München vergeben (19.30 Uhr, www.telekomsport.de).

Viele hatten dies bereits für den vergangenen Sonntag vorhergesehen. Unantastbar wirkte die Herrlichkeit von Red Bull München, undenkbar schien, was folgte. "Wir spielen gerade richtig gutes Eishockey, wir haben gezeigt, dass wir unter Druck spielen können", erzählt MacQueen. Zweimal hätte München den Hattrick vollenden können, verlor beide Spiele und lag dabei kein einziges Mal in Führung. Die Berliner demonstrierten Zähigkeit und große Nervenstärke, sie bescherten der DEL damit die erst zweite Finalserie, die über alle sieben Spiele führt.

In der ersten war Krupp auch dabei. Der Mann kennt sich generell aus mit "Best of seven"-Serien, die erst im letzten möglichen Duell beendet werden. Drei davon erlebte der Trainer schon: 2012 im Finale verlor er mit Köln gegen Ingolstadt, mit den Eisbären unterlag er 2016 gegen Köln, gewann 2017 gegen Mannheim. Worauf kommt es also an? "Du musst gut spielen und ein bisschen Glück haben", sagt der 52-Jährige. Cool bleiben ist auch unabdingbar. "Das Schlimmste, was man machen kann, ist zu spielen, als hätte man Angst. Ich weiß nicht, wie die sich fühlen, aber wir fühlen uns gut", sagt Angreifer MacQueen. Cool kann der Mann offenbar.

Zum zweiten Mal fehlt Uwe Krupp nur ein Sieg zum Titel

Weniger abgeklärt reagierte Münchens Trainer Don Jackson, der mit sieben DEL-Titeln dekorierte Coach haderte mit den Schiedsrichtern, die seiner Meinung nach zu wenig pfeifen würden. Die Bayern merken, dass ihre Dominanz schwindet, dass plötzlich nicht mehr alles wie gewohnt für sie läuft. Sie wissen auch, dass das siebte Spiel nicht allein vom Können – in diesem Punkt nehmen sich beide Kontrahenten ohnehin nicht viel – entschieden wird. Zudem entwickelt sich der Heimvorteil eher zu einem Nachteil. Von 15 Serien, die in der DEL ins siebte Spiel gingen, gewann neun Mal das Auswärtsteam. Die Münchner haben einige Gründe, nervös zu sein vor dem finalen Spiel.

Bei den Berlinern sieht die Gefühlslage ganz anders aus. "Wir haben gerade so viel Spaß am Eishockeyspielen. Ich freue mich riesig auf Donnerstag", sagt Kapitän André Rankel, dessen Mannschaft es zuzutrauen ist, zum erst zweiten Mal in der DEL einen Serien-Rückstand von 1:3 in einen Sieg umzuwandeln. Der Rekordmeister der DEL (sieben Titel) entwickelte gerade in den jüngsten beiden Partien eine Wucht, die das von Fans bereits vor zwei Jahren erdachte Motto "Mit aller Macht zu Acht" direkt auf das Eis transformierte.

Zwei Spiele lang hatten die Eisbären nichts zu verlieren, jetzt können sie alles gewinnen. Das Momentum, der Schwung ist auf ihrer Seite. Krupp will seinen Anteil daran nicht überbewerten. "Im Moment entscheiden die Spieler auf dem Eis. Wir haben unsere Vorgaben, die wir versuchen umzusetzen. Aber irgendwann kommt der Augenblick, wo du dich als Trainer zurückziehst", sagt Krupp, der diese Einsicht aus seinen Finalniederlagen mit den Kölner Haien 2013 und 2014 mitgenommen hat. Damals waren seine Spieler zu wenig selbstständig. In seinem dritten Anlauf als Trainer, eine Meisterschaft zu gewinnen, hat er ein reiferes Team auf dem Eis.

Zum zweiten Mal ist Krupp als Trainer nur ein Spiel vom Titel entfernt. Am Donnerstagabend kann sich für diese imposante Figur des deutschen Eishockeys ein weiterer Traum erfüllen. Dafür muss man eine ganze Saison eben doch einmal in eine einzige Partie packen. Stolz hin oder her.