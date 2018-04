Roms Edin Dzeko – Der Jäger des Unmöglichen

Der Coup gegen Barcelona hat gezeigt: Edin Dzeko und seiner AS Rom ist so ziemlich alles zuzutrauen – auch gegen den FC Liverpool

Die Karriere des Edin Dzeko ist eine Geschichte voller Fußball-Wunder. Im Trikot des VfL Wolfsburg schoss der bosnische Angreifer gegen den FC Bayern einst zwei Tore in zwei Minuten und führte die Niedersachsen so sensationell zur Meisterschaft 2009. Zwei Jahre später ebnete er seinem nächsten Arbeitgeber Manchester City den Weg zum ersten Titel seit 44 Jahren, als ihm in der Nachspielzeit des letzten Saisonspiels der dringend benötigte Ausgleich gelang. Unglaublich, unbeschreiblich, unvergesslich, und trotzdem nichts im Vergleich zu Dzekos wohl größtem Husarenstück, das ihm erst vor 14 Tagen gelang. Nichts im Vergleich zum "Wunder von Rom".

Wer hätte nach dem 1:4-Debakel im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Barcelona auch nur eine Lira auf Dzeko und seine AS Rom gesetzt? Am Ende eines denkwürdigen Fußball-Abends jubelte jedoch nicht der haushohe Favorit, sondern Italiens Kapitale. Die ewige Stadt versank in Euphorie, und Romas Klub-Präsident im Überschwang sogar für ein Bad im Brunnen auf der Piazza del Popolo. Eine Nacht, für die die Römer Dzeko noch in vielen Jahren huldigen werden. Denn wenn es einen Initiator des Wunders gab, dann ihn. Das frühe Führungstor, der herausgeholte Elfmeter zum 2:0 – einmal mehr war es Dzeko, der das Unmögliche möglich machte.

Chelseas 30-Millionen-Offerte ließ den Bosnier kalt

Im ersten Halbfinal-Spiel heute beim FC Liverpool (20.45 Uhr, Sky) ist die Roma natürlich trotzdem wieder Außenseiter, wie so oft. "Nach der Gruppenauslosung waren wir auch schon ausgeschieden", sagt Trainer Eusebio Di Francesco und zuckt mit den Schultern, "am Ende waren wir Erster." Tatsächlich landete sein Team vor Atletico Madrid und dem FC Chelsea, dem Dzeko im ersten Duell zwei Tore einschenkte und dafür nur unwesentlich länger benötigte als weiland gegen die Bayern. Die wohlhabenden Londoner waren davon derart beeindruckt, dass sie rund 30 Millionen für Dzeko boten. Doch der ließ sich nicht locken.

"Solch magische Nächte erlebt man nur hier und nicht dort, wo mehr Geld fließt", sagte er trocken. Ein echter Liebesbeweis, dabei schien die Beziehung zwischen ihm und der Roma anfangs kompliziert. Als er nach seiner Ankunft 2015 nicht auf Anhieb zum Heilsbringer emporstieg, verhöhnten ihn die Fans bereits als "cieco", als "blind". Für Dzeko nur mehr Ansporn. Im Folgejahr gelangen ihm 29 Tore und zwölf Assists in der Serie A; aktuell steht er bei 14 Treffern in der Liga und sechs in der Königsklasse.

Die Roma hat mit Liverpool noch eine Rechnung offen

Inzwischen liegt ihm der Klub-Anhang längst zu Füßen, sein Vertrag läuft bis 2020, Dzeko verdient rund acht Millionen Euro pro Jahr. Seine Kinder sind in Rom geboren, er und seine Familie fühlen sich dort wohl, welch' schöneren Ort soll es also geben, um Geschichte zu schreiben? Und um nicht weniger geht es ja nun. Für die Roma ist es das erste Halbfinale in der Königsklasse seit 1984. Dass das anschließende Endspiel damals ausgerechnet gegen Liverpool verloren ging, passt natürlich perfekt.

Nun also träumen die Römer von der großen Wiedergutmachung. In Liverpool ist Trainer Jürgen Klopp nach dem "herausragenden Spiel" gegen Barcelona gewarnt, er wird seine Elf auf 180 intensive, hart umkämpfte Minuten einstellen müssen. Gegen ein galliges, unbeugsames Mittelfeld um den stolzen Ur-Römer Daniele De Rossi (34), den torgefährlichen Belgier Radja Nainggolan und den niederländischen Alleskönner Kevin Strootman. Gegen den überragenden brasilianischen Nationaltorwart Alison. Und natürlich gegen einen der vielseitigsten Stürmer der Welt, dem auf dem Platz fast alles zuzutrauen ist. Auch ein weiteres Wunder.