MacQueen lässt Münchens Meisterfeier platzen

Die Eisbären Berlin gewinnen mit 6:5 nach Verlängerung, verkürzen in der Finalserie gegen den EHC Red Bull München auf 2:3.

Die Meisterfeier im deutschen Eishockey ist vertagt: Der EHC Red Bull München hat auf dem Weg zum Titel-Hattrick seinen ersten Matchball vergeben. Der Titelverteidiger unterlag im dramatischen fünften von maximal sieben Spielen der Finalserie den Eisbären Berlin zum zweiten Mal auf eigenem Eis und liegt nach dem 5:6 (1:3, 1:1, 3:1, 0:1) nach Verlängerung nur noch mit 3:2 Siegen in Führung.

Den entscheidenden Treffer in einer packenden Partie erzielte Jamie MacQueen nach 1:16 Minuten in der Overtime - nach Videobeweis. Allerdings können die Roten Bullen die dritte Meisterschaft nacheinander schon am kommenden Dienstag (19.30 Uhr/Sport1 und Telekom Sport) mit dem dritten Auswärtssieg der Serie in Berlin klarmachen.

"Die Fans haben uns hier gepusht. Wir wollten unbedingt noch mal in Berlin spielen. Das war ein unglaubliches Spiel, mir fehlen die Worte", sagte Eisbären-Kapitän Andre Rankel bei Telekom Sport. Die enttäuschten Favoriten aus München sehen die Titelparty nur als verschoben an. "Das war sehr intensiv", sagte Michael Wolf, "jetzt holen wir das Ding halt am Dienstag."

Nach Treffern von Rankel (7.), Thomas Oppenheimer (13.) MacQueen (18.) sowie Brooks Macek (15.) lagen die Berliner nach dem ersten Drittel überraschend mit 3:1 in Führung. Vor 6142 Zuschauern in der ausverkauften Olympia-Eishalle konnte Mads Christensen (26.) danach für die fehlerhaften und inkonsequenten Münchner verkürzen, Berlin aber erhöhte erneut durch Rankel (39.).

Im Schlussdrittel glichen Macek (42.) und Jon Matsumoto (48.) in Überzahl für die Gastgeber schnell aus, doch Berlin konterte nur 20 Sekunden später durch James Sheppard per Penalty (48.). Nach dem Ausgleich durch Keith Aucoin (55.) ging es in die Overtime.

Jaaaa, da ist der Anschluss! 💪 Wir sehen uns am Dienstag, Eisbären-Fans!

EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 5:6 n.V. | ENDE | Tore: André Rankel (7. & 39. PP), Thomas Oppenheimer (13.), Jamie MacQueen (18. & 62.), James Sheppard (48. PS)⁰#RBMvsEBB pic.twitter.com/Nkvow54Nsj — Eisbären Berlin (@Eisbaeren_B) April 22, 2018

Die Eisbären wären erst die zwei Mannschaft in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die eine Play-off-Serie nach einem 1:3-Rückstand noch gewinnen. Im Viertelfinale 2008 war dies den Frankfurt Lions gegen die Iserlohn Roosters gelungen. Ein mögliches siebtes Spiel fände am kommenden Donnerstag wieder in München statt.

Die Eisbären begannen enorm druckvoll und gingen durch Routinier Rankel früh in Führung - unter anderem, weil München im Vergleich zu den schnörkellosen Gästen viel zu verspielt und inkonsequent war. "Wir wollen aggressiv spielen, wir wollten auf den Körper spielen - und bislang klappt's", sagte der Torschütze bei Sport1. Der Plan funktionierte so gut, dass Oppenheimer bald nachlegte.

Auch nach dem Anschlusstreffer von Macek gingen die Münchner längst nicht so entschlossen zum Puck und auf den Gegner wie die Eisbären. Vor dem dritten Gegentreffer etwa hielt Raubein Steve Pinizzotto ein "Nickerchen", MacQueen war danach der Nutznießer. Auch dieser Treffer fiel aus kürzester Distanz. Auch nach dem Anschlusstreffer von Christensen unterliefen den Münchnern erstaunlich viele Fehler, vor dem Tor des erneut hervorragenden Petri Vahanen fehlte zudem oft die letzte Entschlossenheit.

Das änderte sich zunächst im fulminanten Schlussdrittel, nach dem Ausgleich von Matsumoto glich die Olympiahalle einem Tollhaus - das nach dem schnellen Konter durch Sheppard ebenso schnell wieder abkühlte. Nach Aucoins erneutem Ausgleich wurde es endgültig dramatisch.

