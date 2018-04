Boxen Tumulte nach Disqualifikation bei Box-Kampf in Neukölln

Ein gutes Dutzend Männer in einem Boxring. Fliegende Fäuste, aufeinanderprallende Leiber, Geschrei. Das Duell um die WBO-Interconti-Meisterschaft und den DM-Titel im Schwergewicht zwischen dem Magdeburger Tom Schwarz und seinem Herausforderer Senad Gashi (Zweibrücken) war nach 1:12 Minuten der sechsten Runde endgültig aus dem Ruder gelaufen. Ringrichter Frank Michael Maaß hatte Gashi disqualifiziert, der wollte das nicht akzeptieren, stürzte sich erneut auf den Titelverteidiger – und der Tumult brach los. Kurz, heftig, aber dank der erfahrenen Security-Kräfte ohne bleibende Schäden.

Bis dahin hatten die knapp 3500 Zuschauer im ausverkauften Estrel Convention Center einen Kampf gesehen, in dem Maaß in der zweiten Runde ein Fehler unterlaufen war, der den späteren Eklat erst möglich gemacht hatte. Gashi, mit einem Kampfrekord von 16 K.o.-Siegen in 16 Kämpfen angetreten, hatte seinen ebenfalls noch unbesiegten 13 Zentimeter größeren Kontrahenten (1,84 Meter zu 1,97 Meter) mit einem absichtlichen Kopfstoß getroffen.

Schwarz ging zu Boden, blieb minutenlang auf dem Rücken liegen und ließ sich behandeln. Warum der Referee Gashi nicht umgehend disqualifiziert hatte, konnten oder wollten weder er noch Volker Grill (Supervisor des Bundes Deutscher Berufsboxer) im Nachhinein vernünftig erklären. "Ich habe ihn (Schwarz, d.R.) gefragt, ob er weitermachen wolle", verteidigte sich Maaß. Das brachte dessen Trainer Dirk Dzemski in Rage. "Wie bescheuert ist das denn? Jeder Boxer würde sagen, er will weitermachen. Dieser Mist ist einfach schlecht fürs Boxen", so der 45-jährige Ex-Profi.

"Das liegt im Ermessen des Ringrichters", ließ Grill wissen. Verantwortungsbewusste Kontrolle sieht anders aus. Gashi hätte aus dem Kampf genommen werden müssen. Nach zwei weiteren Verwarnungen kam, begleitet von Pfiffen und Buh-Rufen seiner Anhänger, das Aus für den K.o.-Spezialisten, der das Ganze für eine "Hollywood-Show" hielt und sich benachteiligt fühlte.

Unverdient im Schatten der "Ringschlacht" stand die anschließend ausgetragene Schwergewichts-Europameisterschaft. Titelverteidiger Agit Kabayel (25, Wattenscheid) ließ dem ein Jahr jüngeren Serben Miljan Rovcanin nicht die Spur einer Chance und verließ den Ring nach 2:25 Minuten der dritten Runde als strahlender Sieger.

( brz )