Play-Offs: EHC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin live im TV & Stream

Durch ein 4:2 in einer rasanten Partie bei Rekordchampion Eisbären Berlin zog der EHC Red Bull München im Kampf um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf 3:1 davon. Damit benötigen die Red Bulls in der Serie "Best of seven" nur noch einen Sieg für den dritten Titeltriumph in Folge.

Die Eisbären stehen vor einer unlösbar scheinenden Aufgabe: In der FInalserie müssen sie nun drei Spiele hintereinander gewinnen, um die Saison doch noch mit ihrem achten Meistertitel zu krönen. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, das ist uns allen klar", räumte Kapitän André Rankel nach der Heimniederlage in der vierten Partie der Finaleserie ein. Die Münchener können ihren dritten Titelgewinn in Folge bereits am Sonntag (22. April, 14.30 Uhr) mit einem Heimsieg perfekt machen.

