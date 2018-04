Wen die Hockey-Legende Keller ins Team zurückholt

Natascha Keller ließ nicht locker. Mehrfach hakte sie bei ihrer ehemaligen Kollegin Anke Grueneberg nach, ob sie nicht doch noch einmal für das Bundesligateam des Berliner Hockey-Clubs (BHC) zum Schläger greifen wollte. Einst hatten die beiden erfolgreich zusammengespielt, 2013 holten sie gemeinsam den bislang letzten deutschen Meistertitel nach Berlin. Mittlerweile ist Keller Trainerin der Bundesligamannschaft und versuchte nun, ihre frühere Mitspielerin zu einer Rückkehr ins Team zu überreden.

Grueneberg wagt den Sprung

Doch diese zögerte. Lust hatte sie zwar, aber nach dem Beginn ihrer Lehrtätigkeit an einer Lichterfelder Grundschule und der Geburt ihrer beiden Kinder fehlte der 29-Jährigen eigentlich die Zeit. Deshalb hatte sich vor zwei Jahren aus dem Erstligateam verabschiedet und sich lediglich noch in der zweiten und dritten Mannschaft fitgehalten. Nachdem sie mit ihren Eltern und ihrem Mann geklärt hatte, wer an den Spieltagen auf die Kinder aufpasst, wagte sie deshalb jetzt tatsächlich ein Comeback. In den ersten drei Spielen traf Grueneberg gleich dreimal. Es war, als wäre die Olympiateilnehmerin von 2012 nie weg gewesen. "Ich freue mich, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann", sagt sie. Ihre Führungsqualitäten sind auch am Sonnabend (15 Uhr) beim ersten Heimspiel in der Rückrunde gegen den TSV Mannheim sowie tags darauf gegen den Mannheimer HC (14 Uhr, jeweils Wilskistraße) gefragt. Die BHC-Männer treffen am Wochenende ebenfalls zweimal auf Mannheim. Für sie geht es noch um die Qualifikation für die Endrunde.

Die Frauen werden das Finalturnier dagegen wohl erneut verpassen. Momentan sind sie Siebte, der Rückstand auf Platz vier beträgt elf Punkte. Trotzdem will man die Saison nicht einfach so ausplätschern lassen. Stattdessen sollen jüngere Spielerinnen gezielt an das Bundesligateam herangeführt werden. Am vergangenen Spieltag wurde zum Beispiel die erst 16 Jahre alte Maja Stöcker eingewechselt und erzielte prompt den Siegtreffer. "Für den Nachwuchs ist das eine Chance, sich zu bewähren", sagt Anke Grueneberg. Sie selbst sei bereit, den Umbruch noch eine Weile zu begleiten. "Es macht mir gerade wieder richtig Spaß", sagt sie. "Ich kann mir deshalb durchaus vorstellen, dass ich noch ein wenig länger dabei bleibe."