In Unterzahl ist Meister München nicht zu schlagen

Alles wie immer, so sieht es aus. Red Bull München verliert vielleicht mal ein Spiel in einer Play-off-Serie der Deutschen Eishockey Liga (DEL), ansonsten spulen die Bayern ihr seit Jahren bekanntes Programm ab. Der Rest sind Siege, sozusagen. In acht "Best of seven"-Serien in Folge hieß es nun bereits 4:0 oder 4:1. Dem EHC Eisbären ist zwar zuzutrauen, mal etwas Abwechslung hineinzubringen. Bislang aber mühen sich die Berliner vergeblich. Nach dem ersten Sieg im Finale folgte am Mittwoch in München bereits die zweite Niederlage hintereinander. In der Olympiaeishalle hieß es 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), womit das Team von Trainer Uwe Krupp in der Serie 1:2 zurückliegt. Dem vierten Spiel am Freitag in Berlin kommt nun schon eine sehr große Bedeutung zu.

Nach zwei Partien stellte sich die Frage, ob die Serie die erwartete Entwicklung nimmt oder eben einen Verlauf, der den Titelverteidiger mit ganz neuen Realitäten konfrontiert. Zunächst hatten die Berliner dabei die Vorteile auf ihrer Seite, sie gingen sachlich in die Partie, unaufgeregt, aber mit gewissenhaftem Forechecking. So gelang es den Eisbären, das Spiel wie gewollt weitgehend vom eigenen Tor entfernt zu halten.

Ausgerechnet Pinizzotto bereitet 1:0 für München vor

Allerdings nur so lange, bis James Sheppard sich von Münchens Raubein Steven Pinizzotto provozieren ließ und dabei so ungeschickt war, dass er allein auf die Strafbank musste. Die Strafe fiel doppelt hart aus, da die Bayern in gewohnter Kaltblütigkeit diese Chance mit ihrem treffsicheren Powerplay zur Führung nutzten. Pinizzotto, gegen den die Staatsanwaltschaft München I wegen eines brutalen Fouls aus dem Halbfinale gegen Mannheim ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, legte den Treffer von Yannic Seidenberg auf (8.). "Unser Po­werplay hat einfach super funktioniert", freute sich der Torschütze.

Das Gegentor hemmte die Mannschaft von Uwe Krupp. Sie hielt die Partie zwar grundsätzlich in der Waage, läuferisch nahmen sich die Kontrahenten nichts. Zwingender in den Aktionen waren dennoch die Gastgeber, München peilte einen schnellen zweiten Treffer an. Die Eisbären in ihrer leichten Zaghaftigkeit beschäftigten sich eher damit, diesen zweiten Gegentreffer nicht zu bekommen. Besonders wenn der Puck in aussichts-, aber auch risikoreicher Position frei lag, fiel das auf. Verteidiger, die die Chance hatten, an solche Pucks zu kommen, machten lieber einen Schritt zurück, um abzusichern, als zwei nach vorn, um die Scheibe zu erobern. Dieser Druck fehlte dem Spiel der Eisbären nach vorn. Sie kamen kaum durch zum Tor der Münchner.

Mit einer solchen Erkenntnis spielt es sich nicht leicht, mit ihr geht Frust einher. Gerade wenn die Münchner mit ihren entschlosseneren Antritten zu großen Chancen kommen. Jason Jaffray traf den Pfosten, Dominik Kahun die Latte. Einen Unterschied im Ergebnis aber machte das nicht aus. Der ergab sich wieder erst bei differierender Spielerzahl, welche zum Teil aus dem Frust der Berliner entstand. Sie mussten häufiger auf die Strafbank, viel zu häufig, um bei den Bayern zu bestehen. Jonathan Matsumoto (28.) und Michael Wolf (38.) entschieden die Partie mit weiteren Überzahltreffern. Und offenbarten dabei noch einmal in aller Deutlichkeit die große Schwäche der Eisbären in den Special Teams.

Zwar erzielten die Berliner selbst in Überzahl durch Nicholas Petersen das 1:3 (44.), für das Spiel hatte das aber keine Bedeutung mehr. Die Eisbären konnten dem Titelverteidiger, der durch Patrick Hager noch erhöhte (51.), nicht gefährlich werden an diesem Tag.

