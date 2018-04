Ginter dachte an Karriereende

Das Sprengstoffattentat auf den Dortmunder Mannschaftsbus hat Spuren bei Matthias Ginter hinterlassen. "Ich dachte daran, meine Karriere zu beenden. Wir sind immer einem großen Risiko ausgesetzt. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob es das noch Wert ist, sich immer wieder in dieses Risiko zu begeben", sagte Ginter bei seiner Aussage im Prozess gegen den Attentäter Sergej W. vor dem Landgericht Dortmund.

Der 24-Jährige verließ den BVB nach der Saison und wechselte im Sommer 2017 zu Borussia Mönchengladbach. "Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Deshalb habe ich nicht das aufgeben wollen, was mir Spaß macht", sagte Ginter, der bei seinen Aussagen über die Vorgänge im April 2017 in Tränen ausbrach. "Alle lagen auf dem Boden. Splitter flogen in den Bus. Drinnen war Nebel. Marc (Anm. d. Red: Bartra) hat geschrien. Wir wussten nicht, was noch kommt", sagte Ginter.