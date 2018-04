Play-Offs: Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München live im TV & Stream

Finale der Play-Offs: Am Sonntag bestreiten die Eisbären das 4. Finalspiel gegen Red Bull München

4. Spiel im Eishockey-Finale: Am Freitag empfangen die Eisbären Berlin den EHC Red Bull München. Alle Infos zu Spiel, Tickets & Ticker.

DEL-Finale "bei null" - Berlin will zweiten Auswärtscoup

Nach zwei Auswärtssiegen zum Auftakt ist das Finale um den DEL-Titel zu einer Best-of-Five-Serie geworden. München setzt auf seine überragende Playoff-Form der vergangenen Jahre.

Für Eisbären-Trainer Uwe Krupp, der als Coach noch auf den ersten DEL-Titel wartet, ist die ausgeglichene Finalserie schon ein Erfolg. "Dass die Spiele eng sind, ist ein Kompliment an meine Mannschaft", sagte er.

Am Freitag (20. April, 19:30 Uhr) findet in der Mercedes-Benz Arena das vierte Spiel der Eishockey-Finalserie Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München statt.

EHC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin live im TV

Der TV-Sender Sport1 überträgt die ersten vier Spiele der Finalserie live im TV. Sport1 beginnt am Freitag (20. April) um 19:25 Uhr seine Liveberichterstattung zum 4. Spiel der Finalserie. Ab 19:30 Uhr geht es live zur Partie in die Berliner Mercedes-Benz Arena.

Alle Sport-Fans, die es am Freitagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Sport1-Live-Stream auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Tickets für das fünfte Playoff-Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel gegen die Red Bull München können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena am Freitag (20. April) um 19:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets gibt es ab 19,50 Euro.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Für alle, die das Eishockey-Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur DEL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Red Bull München

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

