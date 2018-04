Houston, wir haben eine Lösung

Jetzt, da die Zeit des Taktierens vorbei ist, kommen die Wahrheiten ans Licht – auch die bitteren. Für LeBron James bedeutete diese Wahrheit, dass selbst ein Gala-Auftritt mit 23 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds nicht reicht, um seine Cleveland Cavaliers zum Sieg zu führen. Im ersten Play-off-Spiel gegen die Indiana Pacers setzte es eine deftige 80:98-Klatsche. Erstmals seit sieben Jahren könnten die NBA-Finals ohne "King James" stattfinden.

Als erster Anwärter auf den Thron in der besten Basketball-Liga der Welt gilt stattdessen ein Team, das zuletzt vor 23 Jahren triumphierte: die Houston Rockets. Für die Texaner ließ sich die Wahrheit nach ihrem Erstrunden-Auftakt gegen die Minnesota Timberwolves so zusammenfassen: 104:101 gewonnen, Nerven bewahrt und Favoritenrolle untermauert – nicht zuletzt dank des Raketenstarts von Superstar James Harden, der 44 Punkte erzielte.

Bislang hat die NBA eine unruhige, fast schon skurrile Saison hinter sich. Etliche Stars wurden vom Verletzungspech heimgesucht, Vorjahresfinalist Cleveland tauschte die um Fixstern James kreisenden Spieler im Februar fast komplett aus und selbst die Golden State Warriors – überlegener Champion 2017 und als haushoher Favorit in die Spielzeit gestartet – müssen sich ernsthaft um ihre Finalchancen sorgen. Denn um den dritten Triumph in vier Jahren einzufahren, werden sie im Halbfinale den neuen Herausforderer aus der Nasa- und Raumfahrerstadt Houston erden müssen. Und das wird nicht einfach.

Dreierrekord in der regulären Saison

In der regulären Saison haben sich die Rockets (Raketen) von einer Bestmarke zur nächsten geworfen. Mit 65 Siegen pulverisierten sie ihren Klub-Rekord und stellten die beste Bilanz der Liga. Gut, aber noch nicht gut genug. "Wir haben größere Ziele", sagt Harden (28), der endlich einen Meisterschaftsring an seinem Finger sehen will.

Das Händchen dafür hätten die Rockets. Einer der Hauptgründe für ihren Höhenflug findet sich in der wahnwitzigen Feuerkraft aus der Distanz. Mit weit über 1000 erfolgreichen Dreiern (gut 15 pro Spiel) katapultierten sie den ewigen Saisonrekord in dieser Kategorie in Sphären, die zuvor kaum erreichbar schienen.

Harden fungierte dabei als Hauptantriebskraft. Der Mann mit dem markanten Vollbart war mit 30,4 Punkten im Schnitt Top-Scorer der Liga, steuerte zudem fast neun Korbvorlagen pro Spiel bei. Fast schon absurd gute Werte, die für ihn aber nicht neu sind. Schon im Vorjahr war der MVP-Kandidat nicht zu stoppen, nur ist Houston inzwischen mehr als die große Ein-Mann-Show eines übertalentierten Guards mit Hang zur Egozentrik.

Point Guard Chris Paul als fehlendes Puzzlestück

Woher dieser Wandel rührt? Vor allem aus einer Personalentscheidung im vergangenen Sommer. Mit Chris Paul (32), zuvor Kopf der Los Angeles Clippers, dockte einer der besten Spielmacher der Liga bei den Rockets an. Ein Plus an individueller Qualität, allerdings auch an gesteigerte Explosionsgefahr, denn sowohl Harden als auch Paul fühlen sich immer dann am wohlsten, wenn sie den Ball in ihren eigenen Händen wissen. Nicht wenige Experten hielten die beiden Topspieler daher für zu ähnlich, sollten sich aber täuschen. Inzwischen gilt die Combo Harden/Paul als eines der besten Offensiv-Duos der NBA-Geschichte.

"Ich muss mich nicht mehr für jeden Angriff verantwortlich fühlen", sagt Harden, "durch Chris kann ich mir Pausen gönnen." Im Vorjahr hatte er die Last noch allein schultern müssen. Als es nach der ohnehin schon kräfteraubenden 82-Spiele-Saison ins Play-off ging, war sein Tank schon halbleer. Nun aber hat der Chef-Kanonier einen weitsichtigen General im Team, der die Angriffe mit überragender Übersicht und brillantem Timing koordiniert, bei Bedarf jedoch auch selbst punktet. Von Verdrängungskampf keine Spur, fast wirkt es, als hätten sich Harden und Paul gesucht und gefunden. Auch privat harmonieren sie prächtig, besuchen gemeinsam Konzerte, feiern sich in sozialen Netzwerken gegenseitig.

Center Capela gilt bei den Texanern als X-Faktor

An einer alten Basketball-Weisheit kommen aber selbst Harden und Paul nicht vorbei: Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Doch selbst das Manko Verteidigung haben die Rockets ausgemerzt, überraschenderweise dank eines Schweizers. Clint Capela (23), aufgewachsen in Genf, ausgebildet in Frankreich, hat Houston mit einer Leistungsexplosion spürbar stabilisiert. In seinem dritten vollen NBA-Jahr räumt der Sohn afrikanischer Eltern mit seinen 2,08 Metern und 108 Kilogramm mächtig auf unter den Körben – 14 Punkte, elf Rebounds und vor allem zwei Blocks pro Spiel lehren die Gegner das Fürchten. Trainer Mike D'Antoni ist sich sicher: "Clint kann einer der besten Center der Liga werden." Und Houston das beste Team.

Während die Rockets so zielstrebig wie zuletzt Mitte der Neunziger fliegen, rätseln Golden State, Cleveland und Co., wie sie Houston am Zünden der letzten Stufe hindern können. Die verletzungsgeplagten Warriors müssen mindestens die erste Runde ohne Topstar Stephen Curry überstehen, und James ist bei den Cavaliers mehr denn je auf sich allein gestellt. Kleiner Trost für ihn: Er könnte frühestens im Finale auf die Rockets treffen. Die aber scheinen endgültig bereit zum Abheben.