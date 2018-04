Perfekter Start in eine schwere Woche

Velimir Petkovic neigt nicht zur Schwärmerei. Nach dem 33:19 (17:6) seiner Mannschaft in der Max-Schmeling-Halle gegen FrischAuf Göppingen, dem höchsten Erfolg in dieser Saison, klang der Trainer der Füchse Berlin aber schon sehr positiv. "Ich bin zufrieden mit der Leistung, mit dem Ergebnis", sagte er, bevor er hinzufügte: "Mit allem, was wir gesehen haben."

Also mit seinem Torhüter Silvio Heinevetter, der 16 Würfe abwehrte, allein elf vor der Pause. Mit seiner gesamten Abwehr, die in der ersten Halbzeit nur sechs Gegentreffer zuließ – eine Meisterleistung. Die Göppinger blieben zwischen der achten und 29. Minute ohne ein Feldtor – eine beinahe schon peinliche Vorstellung. Der hohe Vorsprung resultierte aber auch aus den kompromisslosen Abschlüssen von Steffen Fäth (sechs Treffer) und Fabian Wiede (fünf) sowie der gut funktionierenden Regiezentrale aus Wiede, Fäth und Mattias Zachrisson.

"Es war ja die große Frage, wie wir im Spielaufbau den Abgang von Petar Nenadic lösen", sagte der Coach. Der serbische Rückraumschütze wechselte Anfang des Jahres nach Veszprem/Ungarn. Erschwerend hinzu kamen die Verletzungen von Paul Drux und Marko Kopljar. Nun scheint das Problem dennoch gelöst. "Gegen Minden war es schon sehr gut, gegen Var im EHF-Pokal noch besser und heute phänomenal", lobte Petkovic.

Er hebe nicht gern Einzelne hervor, ergänzte er, aber diesmal habe er das bereits zur Halbzeit getan. "Fabi hat eine richtig gute Leistung gezeigt. Er hat die Mannschaft souverän geführt." Weil der 24-jährige Wiede nicht nur selbst gut traf, sich auf seinen schnellen Antritt verließ, sondern häufig seine Mitspieler durch kluge Pässe in beste Torwurfsituationen brachte. "Ich vertraue den anderen, dass sie was draus machen", gab der Linkshänder die Komplimente beschieden weiter, "so macht es doch auch den meisten Spaß, wenn alles so gut klappt." Alles – nicht nur das eigene Spiel. Gäste-Trainer Rolf Brack erkannte: "In den Eins-zu-eins-Situationen war Wiede für uns nicht aufzuhalten."

Natürlich war es nicht nur die Berliner Stärke allein, die den Unterschied ausmachte. Göppingen verbuchte 20 Fehlwürfe und zehn technische Fehler. Auch so kommen derartige Ergebnisse zustande. Dabei ist Göppingen ja kein schwacher Gegner, hatte das Team doch in dieser Saison schon die Rhein-Neckar Löwen, Hannover und zweimal Melsungen geschlagen, zudem gegen Flensburg unentschieden gespielt.

Erfreulich ist bei den Füchsen auch die Entwicklung von Steffen Fäth. "Es ist schade, dass er uns am Saisonende verlässt", sagte Petkovic: "An seiner Einstellung gibt es keinen Zweifel. Er geht dahin, wo es wehtut." Wie in der zweiten Hälfte, als die Partie schon entschieden war, er nach einem Wurf von Jacob Bagersted geschubst wurde und auf seine ohnehin lädierte Schulter fiel. Fäths Gesicht zeigte, wie weh das tat, doch "kein größeres Problem", signalisierte er nach dem Spiel. Petkovic sagte grinsend: "Ich erwarte Steffen morgen zum Training." Er hofft dort auch Jakov Gojun zu sehen. Der Abwehrchef zog sich eine Kapselverletzung an der Hand zu.

Eine schwierige Woche der Füchse mit den Gastspielen am Donnerstag in Kiel und am Sonnabend im EHF-Pokal-Viertelfinale bei RK Nexe Nasice in Kroatien hat einen perfekten Anfang genommen. "Ich denke, es war ein ziemlich gutes Spiel von uns, gerade in der ersten Halbzeit hat fast alles geklappt", sagte Heinevetter. Mit einer ähnlichen Leistung ist den Berlinern auch ein Sieg in Kiel zuzutrauen.

( Dietmar Wenck )