Volleys winkt Finale - Steuerwald im Krankenhaus

Titelverteidiger BR Volleys hat sein erstes Play-off-Halbfinalspiel vor 4122 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 3:0 (25:21, 25:12, 25:17) gegen die United Volleys Rhein-Main gewonnen. Die Frankfurter haben am Mittwoch in eigener Halle die Chance, die Serie nach dem Modus "Best of three" auszugleichen. Gelingt ihnen das, kommt es am Sonntag darauf wieder in Berlin zur entscheidenden Partie um den Einzug in die Endspiele um die Deutsche Meisterschaft.

Nach einem solchen dritten Aufeinandertreffen sah es am Samstagabend allerdings nicht aus. Denn die Szene, die möglicherweise die gesamte Serie entschied, ereignete sich schon im ersten Satz. Die Gastgeber hatten nach missratenem Start gerade einen 2:8-Rückstand zum 9:9 ausgeglichen. Die Hessen waren jedoch nicht davon erschüttert. Sie blickten entsetzt auf ihren Zuspieler Patrick Steuerwald. Der lag am Boden, war umgeknickt und kam nicht wieder auf die Beine.

Patrick Steuerwald wird aus der Max-Schmeling-Halle gebracht

Der Nationalspieler wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, sein erst 21-jähriger Teamkollege Jannis Hopt musste die Regie übernehmen. Obwohl sie tapfer kämpften: Die Gäste waren dadurch zu sehr geschwächt, um die immer souveräner wirkenden Berliner in Bedrängnis zu bringen.

