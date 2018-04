Albatrosse knacken härteste Verteidigung der Liga

Albas Basketballteam hat sechs Spieltage vor dem Play-off-Start in der Bundesliga erneut eine Duftmarke gesetzt. Die Berliner verteidigten den zweiten Tabellenplatz gegen den Dritten, die Riesen aus Ludwigsburg, mit einem 96:86 (53:45) und bleiben dem FC Bayern auf den Fersen. 11.115 Zuschauern feierten in der Mercedes-Benz Arena Albas 15. Sieg in Folge am Ende mit stehenden Ovationen.

"Es war nicht so deutlich, wie es aussieht", sagte Marius Grigonis, der nicht nur mit 14 Punkten nach Spencer Butterfield (16) Albas zweitbester Werfer war und sieben entscheidende Pässe gab, sondern auch in der Verteidigung Ludwigsburgs Leitwolf, Thomas Walkup, bei ganzen fünf Pünktchen hielt. "Wir müssen noch stabiler werden", forderte er strahlend, "aber das war sicherlich ein Investment in die Zukunft."

Ludwigsburger haben den besseren Start

Das Spitzenspiel war erst ab dem zweiten Viertel ein Duell auf Augenhöhe. Was zum einen am furiosen Start der Ludwigsburger lag, die – eigentlich das Markenzeichen der Berliner – schnell fünf Dreier trafen, während die Gastgeber vornehmlich durch Ballverluste auffielen. Erst beim 11:19 (8.) stabilisierte sich Albas Spiel, auch aufgrund der bekanntermaßen rustikalen Gangart des Gegners. Nach sechs erfolgreichen Freiwürfen und zwei Dreiern von Peyton Siva und Joshiko Saibou stand es 23:23 (10.).

Nach Albas erneutem Rückstand (27:35/13.) hielten erneut Siva und Luke Sikma ihr Team aus der Distanz im Spiel. Danach setzten sich die Hausherren mit einem 12:0-Lauf erstmals ab. Jetzt traf Alba vermehrt aus Korbnähe, durch Dennis Clifford und auch Tim Schneider, der wegen seiner gebrochenen Nase erneut mit einer Maske spielte. Mit 53:45 ging es in die Halbzeit.

Wie zu erwarten war, antworteten die Gäste mit äußerster Aggressivität. Das Albas Serie hielt, lag zum einen daran, dass die Mannschaft von Aito Reneses nicht nur mit Biss und Einsatz dagegen hielt, sondern unter größtem Druck auch noch den clevereren Basketball spielte.

Mehr zum Thema:

Albas Basketballer empfangen die beste Verteidigung der Liga

Alba-Manager Baldi fordert Leistungssteigerung