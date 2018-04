Alleskönnerin Schöneborn sucht neue Ziele

Wie sich die Wahrnehmung ihres Sports verändert hat, wie sie die Wahrnehmung verändert hat, das zeigt sich vielleicht am besten am Vergleich ihres größten Erfolges mit ihrer schwersten Niederlage. Als Lena Schöneborn 2008 in Peking zur Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf aufstieg, wurde das eher beiläufig registriert. Kaum eine Kamera blieb auf sie gerichtet, wenige Fragen waren zu beantworten. Eine 22-Jährige aus Troisdorf bei Bonn, die in Berlin trainierte und lebte, gewann als erste Deutsche in dieser Disziplin Olympia-Gold und musste danach mehr als einmal erklären, was das ist: Moderner Fünfkampf.

Acht Jahre später in Rio de Janeiro stand sie im Fokus, die große Favoritin, die bei jedem Wettkampf 2016 einen Podestplatz erobert hatte. Gold kann man nicht erzwingen, aber edles Metall sollte es schon sein. Als erste Fünfkämpferin der Geschichte wollte sie das schaffen, zwei Medaillen bei Olympischen Spielen. Danach zurücktreten? Mal sehen. Diesmal hätte sie gern auf die Aufmerksamkeit verzichtet, denn der Versuch misslang, sogar völlig. Nur Platz 32, weil das ihr zugeloste Pferd mit dem viel versprechenden Namen Legende verhinderte, dass Schöneborn selbst zur Legende wurde. Dreimal verweigert, null Punkte, aus der Traum.

An ihrer Stelle peilt nun der Ehemann das Ziel Tokio an

"Das war hart", erinnert sich die 32-Jährige an den schmerzlichsten Moment ihrer Karriere. Die Tränen wollten einfach nicht aufhören zu fließen, und die inzwischen etwas kenntnisreicheren Berichterstatter warteten ungeduldig auf Antworten, wie das passieren konnte. Und ob sie jetzt bis Tokio 2020 weitermachen wolle oder gleich aufhöre? Weder das eine noch das andere. Am Anfang dieser Woche erst hat Lena Schöneborn ihre Karriere nach reiflicher Überlegung beendet. Als Olympiasiegerin, Einzel-Weltmeisterin von 2015 und Einzel-Europameisterin von 2011 und 2014, mit insgesamt mehr als 30 WM- und EM-Medaillen. Als erfolgreichste Vertreterin ihrer Sportart der Historie. Oder, wie es Alfons Hörmann formulierte, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, "als das Gesicht des Modernen Fünfkampfes".

Es ist schwer, diese Sportart, die so wenig öffentliches Interesse erregt, mit der man nicht reich werden kann, die aber so viel Training in ihren fünf total unterschiedlichen Disziplinen erfordert, sexy zu machen. Lena Schöneborn hat es trotzdem ganz gut hingekriegt. Durch ihre Erfolge natürlich, durch ihre offene Art, ihren Einsatz für andere, durch ihren schweren Weg, Fünfkampf mit dem Studium zu verbinden. Zweimal wurde die Projektmanagerin der Marketingagentur "act.3" zu Berlins Sportlerin des Jahres gewählt. Jetzt hat der Fünfkampf ein Ende. "Der Spaß war nicht mehr so da, eine Rückenverletzung kam dazu, ich musste viel allein trainieren, vor der Arbeit und nach der Arbeit. Dazu war ich nicht mehr bereit." Es gab nicht das große Ziel, für das sie so brannte, diese Energie zusätzlich einzusetzen. Lieber will Lena Schöneborn jetzt im Beruf richtig angreifen, sich hier weiterentwickeln.

"Deshalb höre ich jetzt nicht mit dem Training auf", sagt sie. Vor unserem Gespräch ist sie schon geritten und gelaufen, nur das Schwimmen hat sie ausfallen lassen. So abrupt lässt der Sport sie nicht los. Lena Schöneborn ist noch Aktivensprecherin im deutschen Verband. Im vergangenen Jahr hat sie ihren langjährigen Trainingsgefährten und späteren Freund Alexander Nobis geheiratet, der bei den Wasserfreunden Spandau zum Abteilungsleiter Moderner Fünfkampf gewählt wurde. Ihn unterstützt sie bei dieser Arbeit, ebenso auf seinem Weg, sich für Tokio zu qualifizieren. Sie drängt sich für keine Position auf, aber wenn man sie fragt, drückt sie sich auch nicht.

WM-Titel in Berlin steht auf einer Ebene mit Peking-Gold

Sie ahnt schon, dieses Vorbereiten auf den einen Wettkampf, dieses monatelange Hinarbeiten auf ein ganz großes Ziel, diese Selbstbestätigung dadurch, das man sich selbst überwunden hat, das wird sie vermissen. Einen solchen Erfolg wie den Gewinn des WM-Titels 2015 in Berlin, trotz enormen Drucks der eigenen und der aufgesetzten Erwartungen. "Emotional steht dieser Erfolg für mich auf einer Höhe mit dem Olympiasieg in Peking", sagt sie. Aber Tempowechselläufe bei Regen und drei Grad? "Das werde ich eher nicht vermissen", antwortet Schöneborn lachend. Auch nicht das komplett durchstrukturierte Jahr. "Wie man das macht, mit freien Wochenenden umzugehen, das muss ich erst lernen, das kenne ich gar nicht."

Sicher wird sie sich auch nicht danach zurücksehnen, ein gutes oder schlechtes Pferd für den Wettkampf zugelost zu bekommen. So wie 2009 in Leipzig, als ein Biest namens Paula der Olympiasiegerin den EM-Erfolg vermasselte und sie in den Staub schickte. Und Rio? Abgehakt, vergessen, Ende Legende? "Ich denke manchmal, ich würde es gern noch einmal auf ihr versuchen", sagt sie. Aber ohne Ärger in der Stimme, ohne Trauer. Das ist jetzt Geschichte. Das ist gut für Lena Schöneborn. Aber nicht so gut für den Modernen Fünfkampf.