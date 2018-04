BBL: Walter Tigers Tübingen gegen Alba Berlin live im TV & Stream

Duell in der BBL: Am Sonnabend trifft Alba Berlin auf die Walter Tigers Tübingen. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Auch die Ludwigsburger Riesen konnten am letzten Spieltag Alba Berlins Höhenflug nicht stoppen. Die Berliner Basketballer feierten in der Bundesliga den 15. Sieg in Folge und sind dem Tabellenführer Bayern München damit auf den Fersen. Sein Team habe eine beachtliche "Widerstandskraft entwickelt und einen unbeugsamen Willen, nicht zu verlieren", sagt Geschäftsführer Marco Baldi, "genau das, was wir im Play-off brauchen".

Die Jagd auf den Tabellen-1. geht für Alba in der BBL am Freitag (20. April, 20:30 Uhr) weiter. Die Berliner treffen auf die die Walter Tigers Tübingen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs gewann Alba souverän mit 99:63.

Alle Spiele der BBL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit einer Internetflatrate erhalten das Angebot gratis, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo (14,95 Euro pro Monat) oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App "Telekom Basketball" für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekombasketball.de live abgerufen werden.

Tickets für das Auswärtsspiel gegen die Walter Tigers Tübingen können online auf der Internetseite der Tigers erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Paul Horn-Arena am Freitag (20. April) um 20:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 12 und 29 Euro.

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur BBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

