Play-Offs: Eisbären Berlin gegen die Red Bull München live im TV, Ticker & Stream

Finale der Play-Offs: Am Sonntag bestreiten die Eisbären das 2. Finalspiel gegen Red Bull München

2. Spiel im Eishockey-Finale: Am Sonntag empfangen die Eisbären Berlin Red Bull München. Alle Infos zu Spiel, Tickets & Ticker.

Gernot Tripcke: „Das Interesse an Eishockey neu entfacht“

Überraschung zum Auftakt der Finalserie: Im ersten Spiel der "Best of seven"-Serie setzten sich die Eisbären mit 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) durch. Die Partie zwischen den beiden offensivstärksten Teams der Liga bot genau das, was man erwarten durfte: attraktives, dynamisches und mitreißendes Eishockey.

"Das war ein schnelles Eishockeyspiel, beide Mannschaften haben ein hohes Tempo vorgelegt. Es ging hoch und runter, mit Torchancen auf beiden Seiten", befand Berlins Trainer Uwe Krupp. "Es war ein qualitativ gutes Spiel. Ich bin stolz auf die Jungs, dass wir nach München gekommen sind und das erste Spiel gewinnen konnten."

Jetzt geht es in der zweiten Partie der Eisbären gegen den Titelverteidiger EHC Red Bull München am Sonntag (15. April, 14:30 Uhr) in die Berliner Mercedes-Benz Arena.

Red Bull München gegen die Eisbären Berlin live im TV

Der TV-Sender Sport1 überträgt die ersten vier Spiele der Finalserie live im TV. Sport1 beginnt am Sonntag (15. April) um 14:25 Uhr seine Liveberichterstattung zum 2. Spiel der Finalserie. Ab 14:30 Uhr geht es live zur Partie in die Berliner Mercedes-Benz Arena.

Alle Sport-Fans, die es am Freitagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Sport1-Live-Stream auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Tickets für das fünfte Playoff-Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel gegen die Red Bull München können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena am Sonntag (15. April) um 14:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets gibt es ab 19,50 Euro.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Für alle, die das Eishockey-Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur DEL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor:

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Red Bull München

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

