Top Halbfinal-Start für die Wasserfreunde

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist mit einem 17:10 (7:4,3:1,2:3,5:2)-Sieg beim ASC Duisburg in die Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gestartet. Damit haben die Hauptstädter die Chance, die Serie "Best of Five" mit zwei weiteren Siegen in den beiden Heimspielen am kommenden Wochenende früh zu beenden.

Der Hauptrunden-Dritte Duisburg begann wie erwartet kämpferisch und blieb bis zum 2:3 nach zweieinhalb Minuten mit den Gästen auf Augenhöhe. Doch zur Pause führten die in Bestbesetzung angetretenen Spandauer mit 10:5 und ließen sich nicht mehr in Bedrängnis bringen. Beste Spandauer Torschützen waren Nikola Dedovic mit fünf und Tiberiu Negrean mit vier Toren. Cuk traf zweimal.

