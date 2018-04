Ironman-Star Don startet sechs Monate nach Genickbruch

Was für eine Leistung! Der Brite greift nach einem Schicksalsschlag wieder an.

Es klingt unglaublich: Ironman-Weltrekordhalter Tim Don will rund sechs Monate nach einem Genickbruch beim legendären Boston-Marathon an den Start gehen. Der 40 Jahre alte Brite will aber nicht nur mitlaufen, Don will die 42,195 Kilometer in 2:50 Stunden schaffen und damit fast in der Zeit, die er am 28. Mai vergangenen Jahres bei seinem Weltrekord-Ironmanrennen (7:40:23) in Brasilien für den abschließenden Marathon (2:44:46) benötigt hatte. "Fühlst Du dich glücklich...ich sicherlich", twitterte der Brite vor seinem unfassbar erscheinenden Comeback.

Don verunglückte während des Trainings

Er war bei einer Trainingsausfahrt auf Hawaii am 11. Oktober nur drei Tage vor der WM verunglückt. "Ich bin auf dem Boden aufgewacht nach einem Unfall. Ich hatte eine Halsmanschette an, konnte mich nicht bewegen", schilderte Don in einem Video zur Ankündigung einer Dokumentation über seine bewegenden vergangenen sechs Monate. "Die Ärzte kamen rein und sagten mir, mein Hals wäre gebrochen."

Ihm blieben drei Möglichkeiten: Eine weiche Halskrause, eine Operation oder das sogenannte Halo - ein Gestel, in das der Kopf regelrecht eingespannt wird. Dabei wird der Schädel mit Titanschrauben fixiert. "Halo ist ein mittelalterliches Folterinstrument", sagte Dons behandelnder Arzt der "New York Times". Es sei eine schrecklich Erfahrung, aber die beste Option für eine komplette Genesung ohne Einschränkungen auf lange Sicht.

( dpa )