Rad Lappartient will Entscheidung im Fall Froome vor der Tour

Präsident David Lappartient vom Internationalen Radsport-Verband UCI drängt in der Doping-Affäre um Top-Fahrer Chris Froome auf eine Entscheidung noch vor der Tour de France. Das Anti-Doping-Tribunal der UCI beschäftigt sich derzeit mit dem Fall und urteilt, ob es zu einer Dopingsperre für den Briten kommt.

"Ich glaube nicht, dass es vor dem Giro zu einer Entscheidung kommen wird, aber vor der Tour sollte es passieren. Die Affäre bringt alle, die Organisatoren, die UCI und die Fahrer in eine unhaltbare Situation", sagte Lappartient der französischen Zeitung L'Equipe.

Der Giro d'Italia startet in diesem Jahr am 4. Mai und endet am 27. Mai. Die Tour de France dauert vom 7. bis 29. Juli. "Ich dache, es wäre früher erledigt", räumte Lappartient ein.

Bereits Mitte Dezember war bekannt geworden, dass eine Dopingprobe Froomes bei seinem Vuelta-Triumph im September 2017 eine zu hohe Konzentration des Asthmamittels Salbutamol aufwies. Seitdem sind Froome und sein Erfolgsteam Sky um eine Entlastung des Tour-Titelverteidigers bemüht.

Zahlreiche Fahrer, Teams, Rennveranstalter und Sponsoren hatten zuletzt ihr Unverständnis über das sich hinziehende Verfahren geäußert.

( sid )