Der älteste Eisbär hat im Titelkampf die meiste Arbeit

Der Bart, na klar. "Den habe ich eigentlich immer im Play-off", sagt Petri Vehanen. Nur fällt er hinter seiner Torhütermaske eben kaum auf. Und in den vergangenen Jahren waren die Eisbären Berlin zu dieser Zeit immer längst im Urlaub, richtig Raum zum Sprießen hatte der Bart also nicht. Was folglich auch seine Wahrnehmung erschwerte. Aber jetzt wäre das ein für alle Mal geklärt: Vehanen ist Play-off-Bartträger.

Ob das nun eine wirklich gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Bärte machen älter, und als Sportler ist man mit 40 Jahren ohnehin schon ein halber Methusalem. Doch Gewohnheiten lassen sich eben schwer ablegen. Zu Vehanens viel offensichtlicheren Eigenarten gehört es, immer gute Leistungen abzurufen. "Über ihn muss man nicht viel sagen, er ist seit ein paar Jahren einer unserer stärksten Spieler", erzählt Sportdirektor Stéphane Richer. Meistens war der Älteste im Kader auch der Beste, seit er 2014 beim EHC anheuerte. Gewissermaßen ist das Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL), in dem die Berliner ab Freitag Red Bull München gegenüberstehen, jetzt seine Belohnung dafür, dass er es so lange ausgehalten hat beim EHC.

Enttäuschungen waren nicht leicht für Vehanen

Die Enttäuschungen der Anfangsjahre waren für den erfolgsverwöhnten Finnen, Weltmeister 2011 und Meister in der pan-russischen KHL 2010, nicht immer einfach zu verkraften. Im vergangenen Sommer überlegte er lange, ob er noch ein weiteres Jahr bleibt oder aufhört. "Ich habe eine gute Wahl getroffen, da gibt es nichts zu bereuen. Es ist schön, Eishockey zu spielen, wenn die Sonne draußen wärmt", sagt Vehanen. Die Neuausrichtung des Klubs gefiel ihm, sie war ein großer Faktor für ihn. "Bevor die Saison begann, habe ich gesagt, dass wir die beste Mannschaft hier haben, seit ich da bin", so der Goalie. Die Kollegen bestätigten ihn darin.

Doch es erscheint nicht ganz fair von ihnen, dass sie dem alten Mann im Kasten immer noch so viel zu tun zu geben wie in den Vorjahren. Vehanens Gegentorschnitt ist mit 2,69 Treffern pro Spiel untypisch hoch für das Play-off. Der Finne schmunzelt, "das ist eben die DEL. In Finnland wird in der Abwehr schon ein bisschen sorgfältiger gespielt".

Die Erfahrung des Finnen hilft den Eisbären

Mit der Häufigkeit der Schüsse ergeben sich ab und an schon ein paar Problemchen, Vehanen agiert nicht immer ganz so souverän wie gewohnt. Doch er kämpft sich durch das Play-off in einer Art, die seinem Team trotzdem alle Optionen für den Sieg gibt. Denn ganz oft gelingen Vehanen mit seiner Erfahrung diese ganz besonderen Paraden, die ein Spiel entscheidend beeinflussen. Als er etwa am Sonntag nach dem 2:1 der Nürnberger ein Solo von Patrick Reimer stoppte. Ein Tor wäre wohl die Vorentscheidung für die Franken gewesen, so gewannen die Eisbären 3:2 und dürfen nun m Finale antreten.

Dort wird die Arbeitsbelastung noch einmal steigen, die Bayern sind genauso offensivstark wie die Berliner. "Ich muss nur weniger Fehler machen, dann habe ich auch nicht mehr zu tun", sagt Vehanen und meint damit, dass er die Zahl der Abpraller verringern möchte. Kann sein, dass das hilft, den Favoriten zu bezwingen. "Ich denke, wir haben gute Chancen. Wir müssen ein gutes Team schlagen, dahin geht jetzt all unsere Energie", so der Torwart, der nicht genau weiß, was er nach dem Sommer macht. Mit einem Titel ließe sich entspannt auf die Karriere zurückblicken. Ohne den Titel wäre da bestimmt das Gefühl, in der nächsten Saison etwas vollenden zu müssen.

( Marcel Stein )